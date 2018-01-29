«Поставляют явно не для складирования»: смогут ли США гарантировать неприменение Киевом Javelin в Донбассе

Противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые США могут передать украинским силовикам, предназначены исключительно для обороны и не должны использоваться для наступления в Донбассе. Такое заявление сделал спецпредставитель США Курт Волкер. Однако в российских властных кругах и в экспертном сообществе поставили под сомнение политическую волю Киева по использованию комплексов в оборонительных, а не наступательных целях. Сможет ли Вашингтон гарантировать неприменение Киевом Javelin в Донбассе — в материале RT.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подтвердил, что американская сторона работает над передачей ВСУ противотанковых ракетных комплексов Javelin, однако это потребует времени.

«Нужно время, чтобы всё подготовить: объекты, где всё будет сохраняться, способы передачи», — заявил Волкер.

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Однако спецпредставитель США подчеркнул, что предоставляемые комплексы являются исключительно оборонительным вооружением и не должны использоваться на линии конфликта. Волкер также отметил, что США надеются «заполнить белые пятна в обороне Украины», чтобы «помешать дальнейшему разжиганию конфликта».

Ранее Пётр Порошенко заявил, что поставки Киеву комплексов Javelin будут производиться за счёт средств из бюджета США. По его словам, это стало возможным в результате работы его команды.

«В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем позитивную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счёт финансирования США», — заявила пресс-служба Порошенко.

Курт Волкер не уточнил точных сроков передачи ПТРК, однако глава украинского оборонного ведомства Степан Полторак в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что выяснит детали во время своего визита в Вашингтон, который состоится 2 февраля.

Курт Волкер

Reuters

«США поставляют оружие не для складирования»

Полученные от Соединённых Штатов комплексы вряд ли будут лежать на складе в ожидании танкового штурма, а поступят на вооружение военных частей, в том числе и тех, которые участвуют в операции Киева против самопровозглашённых ЛНР и ДНР, считает президент Академии геополитических проблем, военный эксперт Леонид Ивашов.

«Дело в том, что США поставляют эти вооружения не для складирования на украинских военных базах, а для вооружения конкретных частей, в том числе и тех, которые воюют и в будущем будут активно наступать в зоне Донбасса. Именно сегодня американские специалисты обучают украинских военнослужащих применению комплексов Javelin. Не будут американцы, тем более Пентагон, контролировать, применялись они (в Донбассе. — RT) или нет», — отметил Ивашов в разговоре с RT.

Подобные заявления со стороны американского спецпредставителя являются простой пропагандой, отметил эксперт. Ивашов считает, что комплексы всё равно будут применяться на линии соприкосновения между ВСУ и ополченцами непризнанных республик под предлогом того, что Россия якобы является стороной конфликта.

«Завтра эти комплексы могут начать применяться, и в правительстве США заявят о том, что это Россия спровоцировала конфликт, а комплексы применяются чисто как оборонительные средства. Это просто пропагандистская работа. Есть международные соглашения о порядке продажи обычных вооружений, где говорится, что страна, получившая оружие (страна конечного пользования), не может передавать его третьим странам, но она вправе использовать его по своему усмотрению», — заключил Ивашов.

Заявления спецпредставителя США по Украине не соотносятся с реальной политикой Вашингтона. Об этом сообщил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

«Говорить о необходимости установления мира в Донбассе и параллельно поставлять Киеву оружие — это в духе американской внешней политики, печально известной использованием двойных стандартов и манипулированием общественным мнением. Господин Волкер лукавит с целью ввести в заблуждение мировую общественность и под шумок продолжить вооружать Киев на войну с народом Донбасса, несмотря на заверения об отсутствии таких намерений», — подчеркнул парламентарий.

Вооружённая тишина

Решение о передаче Украине оборонительного вооружения было принято властями США в конце декабря 2017 года. Тогда американские СМИ со ссылкой на Госдеп сообщали, что в рамках этих поставок Украине будут переданы 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок, общая стоимость которых составит $47 млн.

До этого Госдепартамент США выдал одной из американских компаний коммерческую лицензию на поставку Украине крупнокалиберных снайперских винтовок M107A1, а также запчастей и боеприпасов к ним. Сумма контракта — $41,5 млн.

Противотанковые ракетные комплексы Javelin

Reuters

Тем временем в Донбассе сообщают об очередной эскалации напряжённости по вине украинских силовиков. В понедельник, 29 января, глава администрации посёлка Александровка, расположенного на западной окраине Донецка, заявил, что украинские силовики утром произвели миномётный обстрел населённого пункта.

«Утром около 07:00 (08:00 мск) украинские силовики обстреляли посёлок из миномётов. Всего по населённому пункту было выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров», — приводит слова главы администрации ТАСС.

Кроме того, оперативное командование ДНР сообщило о шести случаях нарушения режима прекращения огня за прошедшие сутки со стороны ВСУ. Режим действует в зоне конфликта с 23 декабря 2017 года, когда договорённость о нём была достигнута в ходе заседания контактной группы в Минске. Представители ЛНР и ДНР сообщали, что интенсивность обстрелов с украинской стороны снизилась, однако полностью они не прекратились.

При этом в пресс-центре операции ВСУ в Донбассе заявили, что украинские силовики соблюдают режим прекращения огня на всей линии разграничения.

«С начала этих суток режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения. По состоянию на 18:00 (19:00 мск) обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано. Подразделения украинской армии строго придерживаются минских договорённостей», — говорится в сообщении пресс-центра.