Эксперт прокомментировал заявление Волкера об исключении применения Javelin в Донбассе

Президент Академии геополитических проблем, военный эксперт Леонид Ивашов прокомментировал в беседе с RT заявление спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, что передаваемые Киеву противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin не предназначены для применения на линии конфликта в Донбассе.

«Дело в том, что США поставляют эти вооружения не для складирования на украинских военных базах, а для вооружения конкретных частей, в том числе и тех, которые воюют и в перспективе будут активно наступать в зоне Донбасса и Луганска. Именно сегодня американские специалисты обучают украинских военнослужащих применению этих комплексов. Не будут американцы, тем более Пентагон, контролировать, применялись они (в Донбассе. — RT) или нет», — отметил Ивашов.

По словам эксперта, такие заявления Волкера — лишь часть пропагандистской работы.

«Завтра эти комплексы могут начать применяться, и тот же представитель Госдепа или Минобороны США заявит о том, что это Россия спровоцировала конфликт и комплексы применяются чисто как оборонительные средства. Это просто пропагандистская работа. Есть международные соглашения о порядке продажи обычных вооружений, где говорится, что страна, получившая оружие, — страна конечного пользования — не может передавать его третьим странам, но она вправе использовать его по своему усмотрению», — заключил Ивашов.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что передаваемые Киеву ПТРК Javelin не предназначены для применения в Донбассе. По его словам, это оборонительное вооружение эффективно лишь в случае отражения танковой атаки.