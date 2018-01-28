Украинские силовики заявили о соблюдении режима тишины в Донбассе

В пресс-центре военной операции украинских силовиков заявили, что режим перемирия соблюдается вдоль всей линии разграничения в Донбассе.

«С начала этих суток режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения. По состоянию на 18:00 (19:00 мск) обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано. Подразделения украинской армии строго придерживаются минских договорённостей», — говорится в сообщении на странице пресс-центра в Facebook.

28 января в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) сообщили об одном случае обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки.