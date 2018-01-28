В ЛНР заявили об одном случае обстрела со стороны ВСУ за сутки
«За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив БМП-1 и крупнокалиберные пулемёты», — заявил представитель оборонного ведомства.
Отмечается, что обстрелу подверглись районы населённого пункта Логвиново.
К настоящему времени, данных о погибших и пострадавших в результате обстрела не поступало.
Ранее официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ разместили запрещённую минскими договорённостями технику у линии соприкосновения в Донбассе.