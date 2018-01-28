В ЛНР заявили об одном случае обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) сообщили об одном случае обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

«За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив БМП-1 и крупнокалиберные пулемёты», — заявил представитель оборонного ведомства.

Отмечается, что обстрелу подверглись районы населённого пункта Логвиново.

К настоящему времени, данных о погибших и пострадавших в результате обстрела не поступало.

Ранее официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ разместили запрещённую минскими договорённостями технику у линии соприкосновения в Донбассе.