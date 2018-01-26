США ввели санкции против десяти министров ДНР и ЛНР
Из сообщения на сайте ведомства следует, что под санкции подпали, в частности, министр информации ДНР Игорь Антипов, министр промышленности и торговли Алексей Грановский, глава Минфина Екатерина Матющенко, руководитель МИД Наталья Никонорова, министр госбезопасности Владимир Павленко, министр юстиции Елена Радомская, министр налогов и доходов Александр Тимофеев.
Из руководства ЛНР в списке оказались исполняющий обязанности министра экономического развития Елена Костенко, министр труда и социальной политики Светлана Малахова, министр топлива, энергетики и угольной промышленности Павел Мальгин.
Ранее сообщалось, что США расширили санкции в отношении России из-за ситуации на Украине.