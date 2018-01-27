В ЛНР заявили о военной технике ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
«Несмотря на относительное затишье, украинское командование продолжает нарушать Минские соглашения в части, касающейся сосредоточения запрещённого вооружения вдоль линии соприкосновения», — цитирует его РИА Новости.
Уточняется, что речь идёт о трёх самоходных артустановках калибра 122 мм в Камышевахе и шести буксируемых гаубицах в Мироновском.
Он также добавил, что украинская сторона всё так же использует беспилотные летательные аппараты для ведения разведки и корректировки огня артиллерийских подразделений у линии соприкосновения, что тоже является нарушением минских договорённостей.
Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Донбассе.