В ЛНР заявили о военной технике ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

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Официальный представитель оборонного ведомства Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины разместили запрещённую минскими договорённостями технику у линии соприкосновения в Донбассе.

«Несмотря на относительное затишье, украинское командование продолжает нарушать Минские соглашения в части, касающейся сосредоточения запрещённого вооружения вдоль линии соприкосновения», — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что речь идёт о трёх самоходных артустановках калибра 122 мм в Камышевахе и шести буксируемых гаубицах в Мироновском.

Он также добавил, что украинская сторона всё так же использует беспилотные летательные аппараты для ведения разведки и корректировки огня артиллерийских подразделений у линии соприкосновения, что тоже является нарушением минских договорённостей.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Донбассе.

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Военные действия в Донбассе Украина
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