Эксперт прокомментировал ситуацию в Донбассе
Как заявил эксперт, украинскому лидеру Петру Порошенко невыгодна «заморозка» конфликта в регионе.
«Ему нужны вялотекущие военные действия. В них должны быть боевые столкновения, потери, что оправдает крупные расходы на оборону и даст возможность просить помощь у международного сообщества», — отметил Безпалько.
При этом, по словам эксперта, интенсивный боевой конфликт Порошенко тоже не представляет выгоды.
Безпалько обратил внимание, что до президентских выборов на Украине остался год, и в этот срок глава государства постарается сохранить нынешнюю «вялотекущую» фазу конфликта в Донбассе.
Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал ФАН предложение главы МИД Германии Зигмара Габриэля разместить вооружённый миротворческий контингент в Донбассе.