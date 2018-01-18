Эксперт прокомментировал ситуацию в Донбассе

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал ситуацию в Донбассе, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Как заявил эксперт, украинскому лидеру Петру Порошенко невыгодна «заморозка» конфликта в регионе.

«Ему нужны вялотекущие военные действия. В них должны быть боевые столкновения, потери, что оправдает крупные расходы на оборону и даст возможность просить помощь у международного сообщества», — отметил Безпалько.

При этом, по словам эксперта, интенсивный боевой конфликт Порошенко тоже не представляет выгоды.

Безпалько обратил внимание, что до президентских выборов на Украине остался год, и в этот срок глава государства постарается сохранить нынешнюю «вялотекущую» фазу конфликта в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал ФАН предложение главы МИД Германии Зигмара Габриэля разместить вооружённый миротворческий контингент в Донбассе.