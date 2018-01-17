Порошенко заявил, что США поставят Киеву комплексы Javelin за свой счёт

Поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счёт бюджета США, заявил президент Украины Пётр Порошенко.

«В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем позитивную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счёт финансирования США», — цитирует украинского лидера его пресс-служба.

Ранее начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что вооружённые силы Украины разрабатывают меры для принятия на вооружение Javelin.

В конце декабря 2017 года Вашингтон принял решение предоставить Киеву оборонительное вооружение для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.