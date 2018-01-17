На Украине начали подготовку к принятию на вооружение американских Javelin

Начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко заявил в Брюсселе, что вооружённые силы страны разрабатывают меры для принятия на вооружение американских ракетных комплексов Javelin.

«Позиция одна: речь идёт о Javelin. Есть соответствующая процедура их получения. Она не такая быстрая, как нам бы хотелось. Для этого ещё необходима работа соответствующих экспертов в вопросах готовности Украины принимать такое оружие», — цитирует «Укринформ» Муженко.

Он подчеркнул, что «подготовка к применению и эксплуатации такого оружия» уже проводится украинской стороной.

По его словам, речь идёт и о вопросах безопасности, и об условиях хранения такого оружия, а также об оформлении процесса его передачи.

Ранее американский сенатор Джон Маккейн отметил, что поставки комплексов Javelin Киеву являются необходимым фактором для «мирного разрешения конфликта» в регионе.

В конце декабря 2017 года Вашингтон решил предоставить Киеву оборонительное вооружение для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

Подробнее — в материале RT.