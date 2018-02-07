«Хочу как во Франции»: зачем Дональд Трамп решил провести в США «великий военный парад»

Дональд Трамп планирует провести военный парад на День независимости США 4 июля. Соответствующее распоряжение отдано Пентагону. Торжественное шествие должно подчеркнуть мощь американской армии и выразить уважение государства к военнослужащим. Однако предложение главы Белого дома в стране восприняли неоднозначно: президента стали сравнивать с другим ценителем парадов — северокорейским лидером Ким Чен Ыном. При этом сам Трамп заявляет, что стремится превзойти в этом плане Эммануэля Макрона. О новой инициативе американского лидера — в материале RT.

Строем по авеню

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп предложил провести военный парад 4 июля, когда американцы отмечают День независимости. Первой о том, что военные уже начали подготовку к шествию, сообщила газета The Washington Post. Позже проведение мероприятия подтвердила пресс-секретарь Трампа Сара Хаккаби Сандерс. По её словам, Трамп «попросил Министерство обороны рассмотреть возможность провести празднование, во время которого американцы могли бы выразить свою признательность (вооружённым силам — RT)».

«Приказ был следующим: «Я хочу такой парад, как во Франции», — детализировал намерение президента источник The Washington Post в Пентагоне.

Традиционно 14 июля в Париже в честь Дня взятия Бастилии, национального праздника Французской Республики, проходит военный парад с участием тяжёлой техники и самолётов. В 2017 году мероприятие по приглашению своего коллеги Эммануэля Макрона посетил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон на военном параде в честь Дня взятия Бастилии

Reuters

В сентябре 2017 года, снова встречаясь с Макроном, Трамп выразил желание устроить что-то аналогичное и в Соединённых Штатах, отметив, что на него произвело впечатление увиденное в Париже.

«Во многом из-за того, что я увидел, мы можем устроить что-то подобное 4 июля в Вашингтоне на Пенсильвания-авеню, — заявил Трамп. — Мы должны постараться и сделать лучше».

По словам американского президента, в США должен пройти «по-настоящему великий парад, демонстрирующий нашу военную мощь».

«Я поговорю с генералом Келли и со всеми людьми, которые к этому имеют отношение, и мы посмотрим, сможем ли мы это устроить в этом году. Но мы точно начнём делать это», — подчеркнул президент Соединённых Штатов.

Если США всё-таки решатся провести военный парад, сопоставимый с французским, то им придётся потратить на это несколько миллионов долларов, утверждает The Washington Post. Газета добавляет, что Пентагон предпочёл бы провести парад не на День независимости, а 11 ноября — в день столетнего юбилея завершения Первой мировой войны, когда в США отмечается День ветеранов.

«Парад для американцев — явление совершенно нормальное, и они их тоже проводят, просто не в таких масштабах. У них нет парадов, сравнимых с нашим на 9 мая на Красной площади, но они проводят их в военных академиях, ещё где-то, — заявил в интервью RT Сергей Кислицин, научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. — Трамп, скорее всего, видит в этом проявление мощи».

По словам президента Американского университета в Москве Эдуарда Лозанского, решение Трампа провести мероприятие обусловлено тем, что он стремится повысить свой авторитет среди военных.

«Я рассматриваю это как попытку каким-то образом поднять свой престиж среди электоральной базы, поскольку известно, что армия всегда больше поддерживает республиканцев, чем демократов. Так что я расценивают это как продолжение внутриполитической борьбы, а не как демонстрацию мощи всему миру», — пояснил эксперт в беседе с RT.

«И кто теперь человек-ракета?»

Американская общественность предложение своего президента встретила неоднозначно. Многие раскритиковали Трампа в социальных сетях. Бывший пресс-секретарь Пентагона и Госдепа Джон Кирби сравнил Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

«Парад с участием военной техники для одного человека: и кто теперь «человек-ракета»?» — написал Кирби в своём Twitter.

A hardware parade for an audience of one. Who's the Rocket Man now? https://t.co/rqlkzPmXYi — John Kirby (@johnfkirby63) 6 февраля 2018 г.

В статье для CNN, написанной по этому поводу, Кирби отметил, что у США нет необходимости демонстрировать свою военную мощь на улицах Вашингтона.

«Мы и так делаем это каждый день во всех частях света», — заметил он.

Многие другие пользователи Twitter в США также не в восторге. Трампу ставят в вину, что парад станет пустой тратой денег, и сравнивают его с советскими и северокорейскими демонстрациями военной силы.

«Мы уже знаем, как это будет выглядеть», — отмечает jordan, сопровождая свой комментарий фотографией военного парада в КНДР.

We already know what it will look like pic.twitter.com/SHMnSrthyZ — jordan (@JordanUhl) 6 февраля 2018 г.

«Трамп приказал провести военный парад, как в Советском Союзе. Что за одержимость Советами? Он в курсе, что это вышло из моды много лет назад, и Советский Союз развалился?» — спрашивает Ed Krassenstein

Trump has ordered a large military parade similar to how the Soviet Union used to do it. What’s his obsession with the Soviets? Does he know that this went out of style decades ago and the Soviet Union collapsed? — Ed Krassenstein (@EdKrassen) 6 февраля 2018 г.

«Это продолжается с начала избирательной кампании. Его сравнивают не только с Ким Чен Ыном, но и с Гитлером. И конечно, он «лучший друг главного злодея на планете» — Владимира Путина, как его представляет американская пресса. Что бы он ни делал, всегда пресса найдёт, как его унизить, оскорбить. Даже Никсона так не шельмовали», — отметил Лозанский.

Не оценили жест Трампа и часть его сторонников.

«Американские вооружённые силы — это круто. Массивная демонстрация военной мощи на улицах мирных городов в США — нет», — пишет консервативный журналист Бен Шапиро.

«В чём проблема? — возражает, в свою очередь, пользователь Mari. — Я люблю военные парады».

What’s your problem? I LOVE MILITARY PARADES. — Mari 🇺🇸 (@Hopes119) 6 февраля 2018 г.

«Любое действие Трампа воспринимается в штыки, особенно представителями либеральных кругов, хотя и некоторыми республиканцами тоже, поэтому они сведут это к проявлению каких-то диктаторских замашек. Они же вообще стремятся его представить как сторонника деспотических подходов во власти. Хотя я этого не разделяю, — отмечает Кислицин. — В Великобритании военные парады тоже проходят, а Великобритания вроде не считается диктатурой по американским меркам».

Не американская традиция

Соединённые Штаты Америки, в отличие от многих других государств, не имеют традиции проведения масштабных ежегодных военных парадов. Иногда военнослужащие участвуют в шествиях, посвящённых инаугурации президента, Дню независимости и некоторым другим праздникам, но чисто военные парады с демонстрацией военной техники на улицах городов проводились до этого только по случаю окончания войн.

Так, в 1865 году в Вашингтоне по Пенсильвания-авеню промаршировали 145 тыс. солдат-северян, что ознаменовало завершение Гражданской войны в США. В дальнейшем военные парады проходили в 1918 и 1945 годах, тогда чествовали вернувшихся домой участников Первой и Второй мировых войн. По окончании Корейской войны и войны во Вьетнаме парады не проводились.

Военный парад в Вашингтоне в честь завершения операции "Буря в пустыне"

© Mark Reinstein/Corbis via Getty Images

Последний военный парад в американской истории состоялся в 1991 году по случаю окончания операции «Буря в пустыне» и вывода американских войск из Ирака во времена президентства Джорджа Буша — старшего.

«Я наблюдал этот парад: я был в Вашингтоне в тот день, — отмечает Эдуард Лозанский. — В Америке нет традиции проведения парадов. Но сейчас всё меняется. Такого ведь тоже не было: президент в Белом доме уже больше года, но до сих пор делаются попытки доказать, что выборы были нелегитимными и иностранная держава (имеется в виду Россия) привела Трампа к власти».

Против Трампа идёт информационная война, в которую вовлечены СМИ и так называемый истеблишмент, и президенту как-то надо защищаться, считает Лозанский.

«Этот парад — перетаскивание на свою сторону вооружённых сил, на которые Трамп будет опираться в случае, не дай Бог, гражданской войны или попытки государственного переворота», — утверждает эксперт.

По словам Сергея Кислицына, Трамп, как традиционный республиканец, выступает за сильную армию и за поддержку вооружённых сил, поэтому военные традиции ему не чужды, как и демонстрация силы.