«Хочу как во Франции»: зачем Дональд Трамп решил провести в США «великий военный парад»

Короткая ссылка
Александр Бовдунов
Дональд Трамп планирует провести военный парад на День независимости США 4 июля. Соответствующее распоряжение отдано Пентагону. Торжественное шествие должно подчеркнуть мощь американской армии и выразить уважение государства к военнослужащим. Однако предложение главы Белого дома в стране восприняли неоднозначно: президента стали сравнивать с другим ценителем парадов — северокорейским лидером Ким Чен Ыном. При этом сам Трамп заявляет, что стремится превзойти в этом плане Эммануэля Макрона. О новой инициативе американского лидера — в материале RT.
«Хочу как во Франции»: зачем Дональд Трамп решил провести в США «великий военный парад»
  • Президент США Дональд Трамп приветствует войска
  • © Bill Clark/CQ Roll Call/Getty Images

Строем по авеню

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп предложил провести военный парад 4 июля, когда американцы отмечают  День независимости. Первой о том, что военные уже начали подготовку к шествию, сообщила газета The Washington Post. Позже проведение мероприятия подтвердила пресс-секретарь Трампа Сара Хаккаби Сандерс. По её словам, Трамп «попросил Министерство обороны рассмотреть возможность провести празднование, во время которого американцы могли бы выразить свою признательность (вооружённым силам — RT)».

«Приказ был следующим: «Я хочу такой парад, как во Франции», — детализировал намерение президента источник The Washington Post в Пентагоне.

Традиционно 14 июля в Париже в честь Дня взятия Бастилии, национального праздника Французской Республики, проходит военный парад с участием тяжёлой техники и самолётов. В 2017 году мероприятие по приглашению своего коллеги Эммануэля Макрона посетил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

  • Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон на военном параде в честь Дня взятия Бастилии
  • Reuters

В сентябре 2017 года, снова встречаясь с Макроном, Трамп выразил желание устроить что-то аналогичное и в Соединённых Штатах, отметив, что на него произвело впечатление увиденное в Париже.

«Во многом из-за того, что я увидел, мы можем устроить что-то подобное 4 июля в Вашингтоне на Пенсильвания-авеню, — заявил Трамп. — Мы должны постараться и сделать лучше».

По словам американского президента, в США должен пройти «по-настоящему великий парад, демонстрирующий нашу военную мощь».

«Я поговорю с генералом Келли и со всеми людьми, которые к этому имеют отношение, и мы посмотрим, сможем ли мы это устроить в этом году. Но мы точно начнём делать это», — подчеркнул президент Соединённых Штатов.

Также по теме
Дональд Трамп «Происходящее в этой стране — позор»: в США обнародовали служебную записку о нарушениях ФБР и Минюста
Конгресс США обнародовал служебную записку о грубейших нарушениях, которые допустили Минюст и ФБР в ходе расследования дела о...

Если США всё-таки решатся провести военный парад, сопоставимый с французским, то им придётся потратить на это несколько миллионов долларов, утверждает The Washington Post. Газета добавляет, что Пентагон предпочёл бы провести парад не на День независимости, а 11 ноября — в день столетнего юбилея завершения Первой мировой войны, когда в США отмечается День ветеранов.

«Парад для американцев — явление совершенно нормальное, и они их тоже проводят, просто не в таких масштабах. У них нет парадов, сравнимых с нашим на 9 мая на Красной площади, но они проводят их в военных академиях, ещё где-то, — заявил в интервью RT Сергей Кислицин, научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. — Трамп, скорее всего, видит в этом проявление мощи».

По словам президента Американского университета в Москве Эдуарда Лозанского, решение Трампа провести мероприятие обусловлено тем, что он стремится повысить свой авторитет среди военных.

«Я рассматриваю это как попытку каким-то образом поднять свой престиж среди электоральной базы, поскольку известно, что армия всегда больше поддерживает республиканцев, чем демократов. Так что я расценивают это как продолжение внутриполитической борьбы, а не как демонстрацию мощи всему миру», — пояснил эксперт в беседе с RT.

«И кто теперь человек-ракета?»

Американская общественность предложение своего президента встретила неоднозначно. Многие раскритиковали Трампа в социальных сетях. Бывший пресс-секретарь Пентагона и Госдепа Джон Кирби сравнил Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

«Парад с участием военной техники для одного человека: и кто теперь «человек-ракета»?» — написал Кирби в своём Twitter.

В статье для CNN, написанной по этому поводу, Кирби отметил, что у США нет необходимости демонстрировать свою военную мощь на улицах Вашингтона.

«Мы и так делаем это каждый день во всех частях света», — заметил он.

Многие другие пользователи Twitter в США также не в восторге. Трампу ставят в вину, что парад станет пустой тратой денег, и сравнивают его с советскими и северокорейскими демонстрациями военной силы.

«Мы уже знаем, как это будет выглядеть», — отмечает jordan, сопровождая свой комментарий фотографией военного парада в КНДР.

«Трамп приказал провести военный парад, как в Советском Союзе. Что за одержимость Советами? Он в курсе, что это вышло из моды много лет назад, и Советский Союз развалился?» — спрашивает Ed Krassenstein

«Это продолжается с начала избирательной кампании. Его сравнивают не только с Ким Чен Ыном, но и с Гитлером. И конечно, он «лучший друг главного злодея на планете» — Владимира Путина, как его представляет американская пресса. Что бы он ни делал, всегда пресса найдёт, как его унизить, оскорбить. Даже Никсона так не шельмовали», — отметил Лозанский.

Не оценили жест Трампа и часть его сторонников.

«Американские вооружённые силы — это круто. Массивная демонстрация военной мощи на улицах мирных городов в США — нет», — пишет консервативный журналист Бен Шапиро.

«В чём проблема? — возражает, в свою очередь, пользователь Mari. — Я люблю военные парады».

«Любое действие Трампа воспринимается в штыки, особенно представителями либеральных кругов, хотя и некоторыми республиканцами тоже, поэтому они сведут это к проявлению каких-то диктаторских замашек. Они же вообще стремятся его представить как сторонника деспотических подходов во власти. Хотя я этого не разделяю, — отмечает Кислицин. — В Великобритании военные парады тоже проходят, а Великобритания вроде не считается диктатурой по американским меркам».

Не американская традиция

Соединённые Штаты Америки, в отличие от многих других государств, не имеют традиции проведения масштабных ежегодных военных парадов. Иногда военнослужащие участвуют в шествиях, посвящённых инаугурации президента, Дню независимости и некоторым другим праздникам, но чисто военные парады с демонстрацией военной техники на улицах городов проводились до этого только по случаю окончания войн.

Так, в 1865 году в Вашингтоне по Пенсильвания-авеню промаршировали 145 тыс. солдат-северян, что ознаменовало завершение Гражданской войны в США. В дальнейшем военные парады проходили в 1918 и 1945 годах, тогда чествовали вернувшихся домой участников Первой и Второй мировых войн. По окончании Корейской войны и войны во Вьетнаме парады не проводились. 

  • Военный парад в Вашингтоне в честь завершения операции "Буря в пустыне"
  • © Mark Reinstein/Corbis via Getty Images

Последний военный парад в американской истории состоялся в 1991 году по случаю окончания операции «Буря в пустыне» и вывода американских войск из Ирака во времена президентства Джорджа Буша — старшего.

«Я наблюдал этот парад: я был в Вашингтоне в тот день, — отмечает Эдуард Лозанский. — В Америке нет традиции проведения парадов. Но сейчас всё меняется. Такого ведь тоже не было: президент в Белом доме уже больше года, но до сих пор делаются попытки доказать, что выборы были нелегитимными и иностранная держава (имеется в виду Россия) привела Трампа к власти».

Против Трампа идёт информационная война, в которую вовлечены СМИ и так называемый истеблишмент, и президенту как-то надо защищаться, считает Лозанский.

«Этот парад — перетаскивание на свою сторону вооружённых сил, на которые Трамп будет опираться в случае, не дай Бог, гражданской войны или попытки государственного переворота», — утверждает эксперт.

По словам Сергея Кислицына, Трамп, как традиционный республиканец, выступает за сильную армию и за поддержку вооружённых сил, поэтому военные традиции ему не чужды, как и демонстрация силы.

Самые свежие новости России и мира на нашей странице в Facebook
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru