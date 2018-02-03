«Происходящее в этой стране — позор»: в США обнародовали служебную записку о нарушениях ФБР и Минюста

Конгресс США обнародовал служебную записку о грубейших нарушениях, которые допустили Минюст и ФБР в ходе расследования дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года. Чтобы получить разрешение на слежку за экс-советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем, ведомства использовали информацию из «досье Стила», составленного по заказу и на деньги Демократической партии. При этом в запросах ни разу не было указано, что данные получены из политически ангажированных источников. О том, как в США отреагировали на рассекреченный документ, — в материале RT.

«Многим должно быть стыдно за себя»

В Соединённых Штатах опубликована служебная записка о грубейших нарушениях, допущенных ФБР и Минюстом в рамках расследования в отношении избирательной кампании Дональда Трампа и «российского дела». В частности, выяснилось, что Федеральное бюро расследований без необходимых законных оснований следило за экс-советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем. При этом запросы на получение разрешения на слежку основывались на информации из так называемого досье Стила.

Четырёхстраничный документ произвёл настоящий фурор ещё 18 января, когда палате представителей был представлен подготовленный комитетом по разведке засекреченный доклад. Тогда множество конгрессменов выступили за немедленное обнародование этого скандального документа.

Две недели спустя 45-й президент США дал добро на снятие грифа «Совершенно секретно».

«Происходящее в этой стране — позор. Записка рассекречена и направлена в конгресс, который поступит так, как считает нужным, — заявил Трамп в пятницу, 2 февраля. — Многим людям должно быть стыдно за себя и даже хуже».

Комментируя принятое решение, заместитель пресс-секретаря администрации президента Радж Шах подчеркнул, что Белый дом не вносил правок в публикуемый документ.

Итак, в рассекреченном документе приводятся некоторые данные, проливающие свет на действия ФБР и Минюста США в ходе президентской кампании 2016 года и на использование этими ведомствами Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA) и соответствующего суда (FISC).

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Сообщается, что 21 октября 2016 года (за две с половиной недели до выборов) Минюст и ФБР запросили и получили ордер на осуществление электронного наблюдения за Картером Пейджем, работавшим в предвыборном штабе Дональда Трампа. Причём, согласно требованиям FISA, эта процедура должна быть утверждена сначала главой ФБР или его заместителем, а затем — генпрокурором или его заместителем.

Более того, действие этого ордера должно продлеваться раз в три месяца — и каждый раз Минюст и ФБР обязаны предоставлять новые аргументы для продолжения наблюдения.

Расследование в отношении этих «аргументов» и провёл комитет по разведке палаты представителей. Выяснилось следующее: во-первых, подготовленное Кристофером Стилом досье было создано по поручению Национального комитета Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон. Оно же и легло в основу ходатайства по началу слежки за Картером Пейджем.

Кроме того, Стил получил более $160 000 от Национального комитета Демпарии и штаба Клинтон через адвокатскую контору Perkins Coie и исследовательскую фирму Fusion GPS — за добычу информации о якобы существующих связях Трампа с Россией.

Отмечается, что ни в ходе рассмотрения изначального запроса, ни в ходе изучения возможности продления спецмер не была обозначена связь между «досье Стила» и Демократической партией, хотя об этих связях было известно высокопоставленным чиновникам как ФБР, так и Минюста.

Reuters

© Jim Bourg

Во-вторых, первичное продление слежки было одобрено на основании материала Yahoo News про поездку Пейджа в Москву в июле 2016 года. Выяснилось, что эта статья не является подтверждением «досье Стила», поскольку она написана на основании информации, которую Yahoo News передал сам Стил.

В-третьих, ещё до того, как Кристофер Стил был исключён ФБР из перечня достоверных источников информации, он встречался с высокопоставленным сотрудником Минюста Брюсом Ором и в разговоре с ним заявлял, что «отчаянно желал Трампу поражения на выборах и всей душой хотел помешать ему стать президентом».

Таким образом, в Минюсте знали, что информация исходит от политически ангажированного источника, и всё же не приняли должных мер.

В-четвёртых, несмотря на то что после исключения Стила из перечня достоверных источников его «досье» было оценено как минимально подтверждённое, экс-директор ФБР Джеймс Коми в начале января 2017 года поставил в известность Дональда Трампа о выводах из «досье Стила». А в июне того же года Коми назвал этот доклад «непристойным и непроверенным». Позднее, в декабре 2017-го, бывший замглавы ФБР Эндрю Маккейб заявил комитету по разведке, что суд FISC не выдал бы ордера на слежку за Пейджем в отсутствие информации из «досье Стила».

Также в рассекреченном документе упоминается информация о бывших членах команды Роберта Мюллера — Питере Стржоке и Лизе Пейдж, которые состояли в отношениях и обменивались сообщениями, где они нелестно отзывались о Дональде Трампе.

«Народ имеет право знать»

Глава комитета по разведке палаты представителей и один из инициаторов обнародования совершенно секретного документа республиканец Девин Нунес заявил, что опубликованные сведения свидетельствуют о злоупотреблении общественным доверием со стороны властных структур.

«Комитет обнаружил серьёзные злоупотребления общественным доверием, и американский народ имеет право знать, когда чиновники в жизненно важных ведомствах злоупотребляют своими полномочиями в политических целях. Наши разведывательные службы и правоохранительные органы существуют, чтобы защищать американский народ, а не использоваться против одной группы от лица другой», — говорится в заявлении Нунеса.

Конгрессмен также выразил надежду на то, что этот скандал поспособствует реформам, «которые позволят американскому народу обрести полную веру и уверенность в своих правительственных органах».

Главный подозреваемый в «связях с Россией» Картер Пейдж уже выразил удовлетворение от опубликованной информации, сказав, что «некоторые из деяний против Трампа и его команды были частично раскрыты».

«Обнаружение лидерами конгресса этого беспрецедентного злоупотребления процедурами является гигантским, историческим скачком в деле восстановления американской демократии», — отметил Пейдж.

В свою очередь, высокопоставленные члены Демократической партии Чак Шумер и Нэнси Пелоси уже предостерегли президента США, что использование рассекреченного документа для увольнения сотрудников ФБР и Минюста будет воспринято как воспрепятствование правосудию.

«Сообщаем вам, что мы будем рассматривать подобные необоснованные действия как попытку воспрепятствовать правосудию по «российскому расследованию». Увольнение Рода Розенстайна (замгенпрокурора США. — RT), руководства Минюста США или Роберта Мюллера может привести к небывалому конституционному кризису», — приводит обращение демократов Politico.

Ранее лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси обратилась к спикеру Полу Райану с требованием снять Девина Нунеса с поста главы комитета по разведке, который ранее проголосовал за рассекречивание опубликованного документа.

Ещё один демократ, Адам Шифф, заявлял, что уже после голосования комитета за обнародование служебной записки Нунес якобы внёс изменения в текст документа. Это, по мнению демократов, делало её публикацию нелегитимной.

Бывший глава ФБР Джеймс Коми, который, по данным опубликованного досье, трижды продлевал слежку за Пейджем, раскритиковал решение обнародовать секретные материалы.

«Бесчестный и вводящий в заблуждение доклад камня на камне не оставил от комитета по делам разведки палаты представителей, уничтожил доверие к разведсообществу, испортил отношения с FISA и FISC и непростительно предоставил данные засекреченного расследования американским гражданам. Для чего? Минюст и ФБР должны продолжать делать свою работу», — написал Коми в Twitter.

В достоверности документа публично усомнилось и ФБР, которое в среду, 31 января, предостерегало от его обнародования.