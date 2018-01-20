«Новый уотергейт»: республиканцы обвинили демократов в попытке скрыть доклад о слежке за Трампом

20 января — знаменательный день для Дональда Трампа. Ровно год назад он занял президентское кресло, пообещав «сделать Америку снова великой». Несмотря на громкие предвыборные заявления, кардинальных изменений в жизни США так и не свершилось. Зато этот год стал богатым на различные скандалы с участием главы Белого дома. Самый резонансный из них — «связи Трампа с Россией». Несмотря на то что никаких доказательств «связей» пока не нашли, закрывать эту тему политические оппоненты республиканца не спешат. Однако их позиции могут пошатнуться. В палату представителей конгресса США была представлена докладная записка с грифом «Совершенно секретно», в которой предположительно сообщается о слежке, которую вела администрация Барака Обамы за командой Трампа, нарушая при этом все законы. Этот скандал уже назвали «новым уотергейтом».

Двадцатое января 2018 года — торжественный день для Дональда Трампа. Ровно год назад республиканец занял президентский пост, обещая полностью изменить жизнь Соединённых Штатов. Среди его обещаний было и создание множества рабочих мест, и жёсткая позиция по отношению к Китаю, и строительство стены на границе с Мексикой за её счёт. Помимо этого, республиканец уверял, что теперь все государства на планете будут сами определять свою внутреннюю политику и Вашингтон не будет вмешиваться в их дела.

Прошло 365 дней, но Америка следует всё тем же путём. Более того, с самого начала на президента насели оппоненты и ведущие СМИ, которые критиковали буквально каждый его шаг. Особенно скандальным стало инициированное расследование его «российских связей», якобы благодаря которым республиканец смог занять столь высокий пост.

Однако в годовщину президентства Трампа стал назревать новый политический скандал. Он связан с предполагаемым документом Минюста США. Однопартийцы президента заявили, что внутренний доклад ведомства буквально проливает свет на период президентской гонки в 2016 году и связанное с ней «вмешательство России».

По словам республиканцев, в отчёте раскрываются факты незаконной слежки, которую устроила за Трампом администрация Барака Обамы, когда тот был ещё кандидатом. При этом оперативные действия проводились с нарушением закона FISA (Акт о наблюдении за иностранной разведкой).

Требуя правды

Документ был подготовлен комитетом по разведке палаты представителей, и теперь республиканцы-конгрессмены настаивают, чтобы его обнародовали.

«Я видел засекреченный доклад о ФБР, нарушениях FISA, скандально известном информаторе и так называемых связах с Россией. То, что я увидел, повергло меня в шок. Американцы заслуживают правды», — написал в Twitter член палаты Марк Мидоуз.

I viewed the classified report from House Intel relating to the FBI, FISA abuses, the infamous Russian dossier, and so-called "Russian collusion." What I saw is absolutely shocking.



This report needs to be released--now. Americans deserve the truth. #ReleaseTheMemopic.twitter.com/oP2UNujKQL — Mark Meadows (@RepMarkMeadows) January 19, 2018

Хештег #ReleaseTheMemo («Опубликуйте документ») быстро разошёлся по социальным сетям. Его, в частности, подхватил конгрессмен Мэтт Гаец, опубликовав совместное с 65 другими законотворцами заявление.

«После прочтения этого документа мы были поражены и разочарованы. Но он углубил нашу веру в жизненно важное значение прозрачности. Этот важный доклад представляет интерес для каждого, кому есть дело до Америки и нашей демократической системы управления. Мы требуем немедленного опубликования этого документа для общественности», — говорится письме к главе комитета по разведке палаты представителей Девину Нунесу.

Today, I led a group of 65 lawmakers in a letter to Chairman Nunes of the House Intelligence Committee urging the release of the FISA Memo to the public. The American people deserve to know the information it contains. #ReleaseTheMemohttps://t.co/zcTr5QOKSQpic.twitter.com/J6aQT7wXxN — Rep. Matt Gaetz (@RepMattGaetz) January 20, 2018

Как позднее отметил Гаец в разговоре с Fox News, он уверен, что после обнародования докладной «определённые люди (в правительстве. — RT) попадут под уголовное преследование».

А член палаты представителей США Стив Кинг и вовсе отметил, что то, что раскрывается в документе, «намного хуже, чем Уотергейтский скандал».

«Я читал документ. Наступила отвратительная действительность. Я больше не надеюсь на то, что есть какое-либо невинное объяснение тому, что увидела общественность», — написал он в своём Twitter.

I have read the memo. The sickening reality has set in. I no longer hold out hope there is an innocent explanation for the information the public has seen. I have long said it is worse than Watergate. It was #neverTrump & #alwaysHillary. #releasethememo — Steve King (@SteveKingIA) January 19, 2018

«Засекреченный доклад, представленный комитетом разведки, поднимает серьёзные вопросы по поводу высшего эшелона власти в администрации Обамы и ФБР времён Коми, так как относится к так называемому расследованию вмешательства», — отметил, в свою очередь, конгрессмен-республиканец Рон Десантис.

The classified report compiled by House Intelligence is deeply troubling and raises serious questions about the upper echelon of the Obama DOJ and Comey FBI as it relates to the so-called collusion investigation. — Ron DeSantis (@RepDeSantis) January 18, 2018

Свой выпад в адрес демократов сделал и сын президента Дональд Трамп — младший. «Это двойные стандарты, которыми демократы при участии СМИ кормят людей. Вот почему ни один из них больше пользуется доверием у американского народа», — сказал он.

Здание Капитолия в Вашингтоне

Reuters

© Yuri Gripas

Скандальный доклад

В докладе Минюста утверждается, что администрация Обамы позволяла ФБР и высокопоставленным чиновникам ведомства предпринимать любые действия в рамках Акта о наблюдении за иностранной разведкой (FISA) для слежки за командой Трампа. Такая информация предыдущими властями отрицалась.

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Стоит отметить, что подобные заявления делал ещё сам Трамп в марте 2017 года, однако тогда ведущие американские СМИ подняли его на смех. Сославшись на представителя Обамы, они в один голос утверждали, что Трамп наговаривает на 44-го президента.

Однако спустя несколько дней глава комитета палаты представителей США по разведке Девин Нунес сообщил, что факт прослушки всё-таки был. Но он назвал её «случайной» и не связанной с деятельностью бывшей администрации. Однако его заявление вызвало целую волну возмущения со стороны демократов, из-за которой он даже был вынужден временно самоустраниться от расследования «российских связей» Трампа.

Нашли «русский след»

В этот раз конгрессмены-демократы также выразили своё недовольство. В частности, старший представитель партии в комитете палаты представителей по разведке Адам Шифф заявил, что республиканцы вводят общественность в заблуждение и просто хотят нападать на ФБР и расследование, которое оно ведёт.

«Обилие фактических неточностей и ссылки на секретные материалы, которые республиканцы — члены комитета по разведке никогда не читали, направлены на то, чтобы республиканцы — члены палаты представителей получили искажённое преставление о ФБР», — заявил Шифф.

Адам Шифф

globallookpress.com

© Alex Edelman/ZUMAPRESS.com

Вдобавок к этому ведущие американские СМИ распространили информацию, что требования республиканцев по хештегу #ReleaseTheMemo подхватили и распространяют в Twitter аккаунты, каким-либо образом связанные с Россией. Об этой активности медиа сообщили со ссылкой на портал Hamilton 68, который отслеживает деятельность таких учётных записей.

Этот сайт широко известен в кругах приверженцев теории вмешательства России в выборы США. В его команду, в частности, входят такие медийные личности, как экс-посол США в РФ Майкл Макфол, руководитель правозащитной организации Freedom House Дэвид Крамер и бывший советник Хиллари Клинтон Джейк Салливан. Аккаунты, за которыми следит Hamilton 68, отобраны на субъективный взгляд их команды. Всего в их активе около 600 учётных записей, которые ведутся на английском языке.

«Следили за всеми»

Несмотря на это, эксперты считают, что данные докладной могут показать несостоятельность ведущегося в отношении Трампа расследования.

«Связи Трампа с русскими преувеличены. Надеюсь, что новая информация станет известна и поможет раскрыть все обстоятельства и помочь нам», — заявил RT бывший американский сенатор Рон Пол.

Вместе с тем он допустил, что доклад никогда не будет обнародован и политическая борьба между партиями продолжится. Помимо этого, сенатор отметил, что вероятность того, что администрация 44-го президента всё-таки вела слежку, очень высока.

«Я был бы удивлён, если они не шпионили за Трампом. Они следили за всеми. Они следили и за остальными членами исполнительной власти», — добавил он.

Пол также подчеркнул, что, скорее всего, нежелание демократов публиковать отчёт косвенно подтверждает ранние заявления Трампа о слежке за ним.