Президент под присягой: с чем связано заявление Трампа о готовности дать показания по «российскому делу»

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру в рамках так называемого российского дела. По словам хозяина Белого дома, он сперва должен обсудить этот шаг с юристами, но в целом готов к беседе с Мюллером под присягой. Глава государства предположил, что эта встреча может состояться в ближайшие две-три недели. Опрошенные RT эксперты полагают, что заявление Трампа связано с укреплением его внутриполитических позиций, и призывают не делать из этого сенсации. Об очередных попытках найти «российский след» — в материале RT.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности дать показания специальному прокурору Роберту Мюллеру в рамках расследования предполагаемого российского вмешательства в американские выборы 2016 года.

«На самом деле я с нетерпением жду этого. Вот в чём дело: не было никакого сговора. Нет никаких препятствий... Я хотел бы сделать это как можно скорее», — заявил Трамп журналистам.

Хозяин Белого дома добавил, что сперва должен обсудить этот шаг со своими юристами, но подчеркнул: он намерен дать показания под присягой.

«Да, я бы сделал это под присягой», — отметил Трамп.

Он уточнил, что не знает, когда именно может состояться его беседа с Мюллером, однако предположил, что это может произойти в течение двух-трёх недель, пишет The Washington Post.

При этом президент Соединённых Штатов не преминул поинтересоваться у журналистов, давала ли Хиллари Клинтон показания под присягой. После того как репортёры сказали, что им об этом ничего не известно, Трамп сам ответил на свой вопрос: экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США не давала показаний под присягой. При этом глава Белого дома ещё раз подчеркнул, что сам он готов это сделать.

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«Дело в том, что (вы не скажете этого, но я скажу) я был гораздо лучшим кандидатом, чем она. Вы всегда говорите, что она была плохим кандидатом, но никогда — что я был хорошим. Я был одним из лучших кандидатов. Никто другой не победил бы бесчестную машину Клинтон. Но я был отличным кандидатом. Когда-нибудь вы это скажете», — заявил Трамп.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, будет ли, по мнению президента, Роберт Мюллер справедлив к нему в рамках проводимого расследования, Трамп ответил: «Посмотрим».

Комментарий президента США последовал за сообщением о том, что команда Мюллера передала юристам Дональда Трампа перечень тем, по которым он намерен взять показания у главы государства. Среди них — увольнение бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна и экс-директора ФБР Джеймса Коми.

Спецпрокурор собирается выяснить, обращался ли президент к Коми с просьбой закрыть расследование в отношении экс-советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Также Мюллер намерен узнать, как Трамп отреагировал на дачу бывшим главой ФБР показаний в конгрессе в мае 2017 года.

Джеймс Коми на даче показаний в Сенатском разведывательном комитете

Reuters

© Jim Bourg

«Монолитного согласия в американской элите нет»

Ещё две недели назад Трамп говорил, что считает маловероятным тот факт, что ему придётся давать показания спецпрокурору в рамках расследования о «российском вмешательстве». Такую возможность он обсуждал со своими юристами, которые намеревались выяснить подробности потенциальной встречи президента с Мюллером.

По словам эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, последнее заявление Дональда Трампа связано с тем, что он существенно усилил свои позиции на внутреннем фронте и чувствует себя готовым к «спокойному разговору» со спецпрокурором.

«Думаю, это заявление Трампа связано с его уверенностью в том, что никакого импичмента и дальнейшего удара по нему не будет... Он понимает, что монолитного согласия в американской элите нет. Есть борьба, а Трамп за прошедший год довольно сильно упрочил свои позиции», — рассказал RT политолог-американист.

По словам эксперта, несмотря на сложившееся мнение Трампу противостоит лишь часть американского истеблишмента — демократы и правое крыло республиканцев (неоконсерваторы).

«Поверьте, если бы Трампу противостояла вся американская элита, его уже не было бы в Белом доме. Уже инициировали бы импичмент или использовали бы 25-ю поправку к Конституции США, по которой президент отстраняется от занимаемой должности», — подчеркнул Блохин.

Он отметил, что президенту удалось заручиться поддержкой влиятельного произраильского лобби и военно-промышленного комплекса. Кроме того, Трамп опирается на аналитический центр Heritage Foundation.

«Все последние тенденции в оборонной политике Соединённых Штатов... устраивают простых республиканцев, которые особо не заинтересованы в импичменте Трампа. Поэтому он так спокойно себя ведёт», — отметил собеседник RT.

«Да и само расследование уже давно зашло в тупик. Роберт Мюллер, конечно, ищет эти факты, хочет их найти, но не может. Поэтому пытаются по-другому подойти к Трампу, но и эта линия давления пока не очень плодотворна», — добавил Блохин.

По его словам, ирония состоит в том, что одновременно с происходящим встраиванием президента в политический истеблишмент «утрачивается сам Трамп», поскольку от его предвыборных обещаний и от команды, с которой он вступал в должность, по сути, не осталось и следа.

«Само ФБР может попасть под обвинения в государственной измене»

Дональд Трамп выразил готовность к даче показаний Роберту Мюллеру на фоне того, что за последнее время более 20 сотрудников Белого дома добровольно прошли аналогичную процедуру по «российскому делу». Накануне, 24 января, стало известно, что показания в рамках идущего расследования давали директор ЦРУ Майк Помпео и генпрокурор США Салли Йейтс.

Вместе с тем, параллельно с этим делом в Соединённых Штатах идёт расследование против двух бывших членов команды Роберта Мюллера — Питера Стржока и Лизы Пейдж. Как выяснилось, высокопоставленный сотрудник ФБР Стржок, состоявший в отношениях с юристом Бюро Пейдж, обменивался с ней сообщениями, в которых они нелицеприятно отзывались о Трампе.

Кроме того, в переписке агентов упоминалось якобы существовавшее в Минюсте и ФБР «секретное сообщество», действовавшее против Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года. Когда выяснились эти обстоятельства, Стржок был немедленно отстранён от расследования, а Пейдж к тому времени уволилась сама.

Республиканские конгрессмены обвинили команду Мюллера в предвзятости расследования, а усугубил скандал тот факт, что ФБР не сохранило переписку агентов (более 50 тысяч сообщений), хотя должно было это сделать.

На развивающийся скандал обратил внимание политолог Дмитрий Дробницкий. По словам собеседника RT, готовность Трампа к даче показаний объясняется выбранной президентом США позицией, что прятать ему нечего.

«По сравнению с заявлениями месячной давности ничего не изменилось. Это всего-навсего изменение медийного акцента по данной ситуации. Оно связано с тем, что все «расследователи» русского дела, как бывшие, так и текущие, сами сейчас попадают под очень серьёзное расследование, которое связано с политически мотивированными действиями против Трампа», — сказал он.

«Сейчас само ФБР и значительная часть команды Мюллера могут попасть под обвинения вплоть до государственной измены или попытки госпереворота. И, в отличие от русского дела, здесь есть конкретные документы», — заявил политолог.

Он подчеркнул, что новость состоит не в том, что отношение президента США к расследованию Роберта Мюллера как-то изменилось, а в том, что занимающимся давлением на Трампа СМИ «потребовалось очень серьёзный отвлекающий манёвр ввиду назревающего скандала вокруг самого «русского дела».

«Надо заметить, что допрос Майкла Флинна и обвинение во лжи федеральному агенту было сформулировано тем самым агентом, а именно Питером Стржоком, который сейчас находится под следствием ввиду того, что он в своих смсках со своей любовницей Лизой Пейдж и замдиректора ФБР Эндрю Маккейбом обсуждал некое тайное антитрамповское сообщество внутри ФБР», — отметил Дробницкий.

Собеседник RT призвал относиться к информации о готовности Трампа дать показания Роберту Мюллеру не как к событийной сенсации, но как к информационному вбросу со стороны масс-медиа.