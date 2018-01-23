«Зарабатывают на русофобии»: глава Генштаба Великобритании предсказал «враждебные действия» России

Глава Генштаба ВС Великобритании генерал Ник Картер предупреждает: Москва готовит «враждебные действия» против Соединённого Королевства. Генерал призвал Лондон нарастить расходы на оборону, чтобы наверстать отставание от России. В военном ведомстве Британии отмечают, что Москва — серьёзный соперник, владеющий новейшими вооружениями и принципами ведения гибридных и хакерских войн. Однако эксперты считают, что разговоры британских высокопоставленных чиновников о «российской угрозе» — лишь способ оправдать увеличение собственного оборонного бюджета. RT разбирался, во сколько может обойтись возрождение былого военного могущества Туманного Альбиона.

Начальник Генерального штаба ВС Великобритании генерал Ник Картер предупредил, что Россия может начать «враждебные действия» против Соединённого Королевства.

«Они (Россия. — RT) будут делать то, чего их оппонент не ожидает. Они воспользовались Сирией для создания экспедиционного потенциала, очень большое количество их офицеров получило великолепный боевой опыт... Они испытали ракеты дальнего радиуса действия, а также более 150 видов других вооружений и оснащения», — заявил Картер в понедельник, 22 января, в Королевском институте вооружённых сил.

Он отмечает, что Москва может планировать «враждебные действия», направленные против инфраструктуры безопасности в Европе, а также намеренно подрывать доверие к НАТО.

Кроме того, Картер считает, что королевство должно безотлагательно направить ресурсы на укрепление собственного оборонного потенциала перед лицом растущей военной мощи России. Об этом говорится в тексте речи генерала, заготовленной для обсуждения оборонного бюджета, отмечает The Guardian. Издание опубликовало выдержки из доклада.

По мнению Картера, Великобритания не сможет реагировать и отвечать на внешние угрозы, если не будет развиваться наравне с противником. К тому же сегодня конкуренция государств приобретает всё более интегрированный характер. Речь идёт, в частности, о противостоянии в киберпространстве.

«Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, находятся не за тысячи километров, а на пороге Европы. Мы видели, что кибервойна может вестись на поле битвы, а также нарушать жизнь обычных людей. Великобритания не защищена от этого», — считает Картер.

Именно противостояние гибридным угрозам в британском Генштабе считают приоритетным направлением работы, так как возможные кибератаки могут затронуть не только военных, но и гражданское население.

Начальник британского Генштаба отметил и укрепление экспедиционных сил России, напомнив о военных учениях, которые Москва проводила в прошлом году, и запусках крылатых ракет по целям в Сирии.

«Образ врага»

По мнению экспертов, главой целью подобных высказываний британских военных является наращивание финансирования собственных армий.

«Разговоры британских генералов об угрожающей мощи России призваны оправдать увеличение собственного оборонного бюджета, — отметил в интервью RT военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. — Британские военные просто берут пример со своих коллег из США, которые на волне русофобии делают неплохие деньги».

Похожую точку зрения высказал в интервью RT и военный эксперт Виктор Литовкин.

«Конечно, британское командование хотело бы получить больший военный бюджет, поэтому генералы говорят об угрозах со стороны России, представляя её империей зла, — считает эксперт.

О гибридном противостоянии с Москвой говорил в последнее время не только генерал Картер. Ранее в докладе управления по науке и технике парламента Великобритании, с которым ознакомился RT, сообщалось о планах законодателей изучить в 2018 году способы ведения психологической войны. Отмечается, что Британия занимается подобными операциями с 2015 года (77-я бригада).

«Под гибридным противостоянием имеется в виду следующее: информация, которую распространяет Россия, якобы негативно влияет на боеспособность их войск: военнослужащие, получившие правдивые сведения о Российской Федерации, уже не готовы разделять русофобский настрой, — пояснил Леонков, — поэтому главная задача наших противников — создание образа врага. Сегодня мы имеем дело с идеологическими войнами, которые ведутся с применением высоких технологий».

«Потенциал для возрождения»

Выступая 13 ноября 2017 года на ежегодном банкете лорд-мэра лондонского Сити, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обрушилась на Москву с обвинениям в попытках «превратить информацию в оружие». Похожие тезисы Мэй представила, выступая на открытии саммита «Восточное партнёрство» 24 ноября.

«Мы должны внимательно следить за действиями враждебных государств, таких как Россия, которая угрожает потенциальному росту Восточного региона и пытается уничтожить нашу коллективную силу», — цитирует ТАСС британского премьера.

Тереза Мэй

Reuters

Лондон считает роль Великобритании в вопросе обеспечения европейской безопасности лидирующей, добавила Мэй. По мнению экспертов, британская элита нацелена на гегемонию Соединённого Королевства в Старом Свете.

«Идея возрождения былого могущества популярна в Великобритании с тех самых пор, как страна потеряла свои зарубежные колонии, — напомнил Леонков. — Не стоит забывать, что Лондон располагает ядерным оружием и, в отличие от США и России, британская сторона не подписывала договор об СНВ. Потенциал для возрождения у Великобритании есть, другое дело — зачем это нужно островному государству».

Однако необходимым условием для реализации подобных идей является наличие сильных и боеспособных вооружённых сил. Вопрос о модернизации армии поднимался в Великобритании ещё до политической конфронтации с Москвой. Так, в 2012—2013 годах между консерваторами и лейбористами разгорелся спор о целесообразности обновления ядерного арсенала королевства. Находившийся в то время на посту премьер-министра консерватор Дэвид Кэмерон отстаивал необходимость повысить расходы на оборону — на модернизацию ядерных сил королевства предлагалось направить около $30 млрд.

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Тогда западные ястребы аргументировали свою позицию не «российской угрозой», а действиями Ирана и Пхеньяна.

«Можем ли мы быть уверены в том, что КНДР не поделится своими технологиями или своим оружием с другими государствами?» — задавался вопросом Кэмерон.

В результате тори взяли верх. После того как Тереза Мэй заняла премьерский пост в 2016 году, парламент одобрил выделение £41 млрд (около $53,15 млрд) на программу модернизации британских сил ядерного сдерживания, невзирая на протест лейбористов.

Средства планируется расходовать на строительство четырёх подводных лодок типа Vanguard, являющихся носителями баллистических ракет Trident американского производства. Устаревшие субмарины будут заменены подлодками нового поколения Successor к началу 2030-х годов, разработка субмарин ведётся с 2011 года.

Подводная лодка Vanguard

Reuters

ПЛАРБ (подводная лодка атомная с ракетами баллистическими. — RT) — единственный элемент ядерных сил, сохранившийся в составе ВС Великобритании после 1998 года, когда значительная часть ядерных войск королевства была расформирована.

Впрочем, сегодня в обновлении нуждаются и неядерные силы королевства. После того как Москва представила новейший танк Т-14 «Армата», британские танкостроители задумались о модернизации основных боевых танков Challenger 2, стоящих на вооружении ВС Великобритании. Эту задачу должна выполнить корпорация BAE Systems.

Танк Challenger 2

© Ministry of Defence UK

Традиционно предметом гордости британцев был флот. Сейчас власти стремятся вернуть Великобритании звание владычицы морей. Большие надежды при этом возлагаются на авианосцы «Королева Елизавета» (HMS Queen Elizabeth) и «Принц Уэльский» (HMS Prince of Wales). Летом 2017 года Майкл Фэллон, занимавший тогда пост министра обороны Соединённого Королевства, сравнил «Королеву Елизавету» с российским авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов», назвав российское судно «старым» и «обветшалым». Министр предположил, что русские будут смотреть с завистью на авианосец «Королева Елизавета».

Однако спустя две недели после старта ходовых испытаний новейший британский авианосец дал течь и был отправлен на ремонт.

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В этом нет ничего странного: согласно выводам расследования британского издания The Sunday Times, опубликованного в начале прошлого года, главным фактором, подрывающим обороноспособность Великобритании, является коррупция и неправильное расходование средств. Например, выяснилось, что руководство ВМФ настолько завысило стоимость проекта фрегата Type 26, что это затормозило работы по созданию судна, а также привело к сокращению производимых кораблей с тринадцати до восьми.

Ещё один пример: длившиеся 12 лет работы над БПЛА Watchkeeper, на которые было потрачено £1,2 млрд, в конечном счёте потерпели фиаско. Армия не получила ни одного беспилотника этой серии, сообщает The Sunday Times.

Финансовая политика оборонного ведомства Соединённого Королевства привела в итоге к человеческим жертвам. Во время иракской кампании британским солдатам приходилось иногда приобретать обмундирование на личные средства. Резонанс тогда произвело несколько подобных историй, например, министру обороны Джеффри Хуну пришлось принести публичные извинения вдове солдата, погибшего после того, как он отдал свой бронежилет товарищу.

Задача на десятилетия

По оборонным расходам за период с 2006 по 2015 годы Туманный Альбион занимал пятое место в мире, согласно подсчётам SIPRI (Стокгольмский институт исследования проблем мира), следуя сразу за Россией. Например, в 2006 году Лондон потратил на военные нужды $57,8 млрд, а Москва — всего $34,5 млрд. Однако по итогам 2016 года Великобритания переместилась на седьмое место по расходам на оборону, пропустив вперёд Индию и Францию.

При этом значительная доля средств тратится англичанами не на развитие собственной оборонной промышленности, а на закупку дорогостоящих вооружений американского производства и на участие в боевых операциях по всему миру под эгидой Вашингтона.

«Сейчас британский флот находится в плачевном состоянии, долгое время на текущий ремонт и обновление просто не выделяли средств, а большинство британских оборонных компаний стали подразделениями американских корпораций. Если в 2008 году на Великобританию приходилось примерно 8% рынка вооружений, то сейчас её продукция входит в 1% прочих стран. Власти страны хотели бы изменить ситуацию, для этого увеличиваются оборонные расходы. Но быстро преодолеть застой нельзя, на это потребуется 10—15 лет», — подытожил Леонков.