В Британии создадут подразделение по борьбе с фейковыми новостями
По его словам, государственной службе необходимо создать «возможность оперативного реагирования в социальных сетях для своевременной борьбы с дезинформацией и восстановления основанных на фактах публичных дебатов».
Эйкин отметил, что служба будет базироваться в кабинете министров.
Как сообщает The Times, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй лично одобрит создание такой структуры.
В ноябре Мэй обвинила Россию в распространении фейковых новостей.