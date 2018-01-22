В Британии создадут подразделение по борьбе с фейковыми новостями

Правительство Великобритании планирует создать подразделение оперативного реагирования для мониторинга социальных сетей на предмет распространения в них фейковых новостей и ответа на дезинформацию. Об этом сообщил исполнительный директор Службы правительственной связи Алекс Эйкин в интервью PR Week.

По его словам, государственной службе необходимо создать «возможность оперативного реагирования в социальных сетях для своевременной борьбы с дезинформацией и восстановления основанных на фактах публичных дебатов».

Эйкин отметил, что служба будет базироваться в кабинете министров.

Как сообщает The Times, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй лично одобрит создание такой структуры.

В ноябре Мэй обвинила Россию в распространении фейковых новостей.