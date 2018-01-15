Минобороны Великобритании сообщило о перехвате российских самолётов

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что подняли истребители Королевских военно-воздушных сил для перехвата российских самолётов, которые приблизились к воздушному пространству страны.

Как сообщает Sky News, истребители Eurofighter Typhoon были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии.

«Мы можем подтвердить немедленную реакцию Typhoon на авиабазе ВВС Лоссимут. Самолёты вылетели сегодня утром, это операция в реальном времени, поэтому мы не сможем предоставить дополнительной информации до завершения миссии», — говорится в заявлении.

Отмечается, что это не первый подобный перехват самолётов у воздушного пространства Великобритании.

Ранее Пентагон опубликовал видео сопровождения американскими пилотами российских Су-30.