Пентагон опубликовал видео сопровождения американскими пилотами российских Су-30

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Оборонное ведомство США в Twitter опубликовало видео сопровождения американскими пилотами российских истребителей Су-30 в Балтийском регионе.

По данным Пентагона, инциденты произошли 23 ноября и 13 декабря 2017 года.

«Перехват (в обоих случаях. — RT) был организован, потому что российские самолёты не передали коды, которых требуют авиадиспетчеры, а также не подавали план полётов», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что подобные события носят регулярный характер. 

Ранее сообщалось, что контингент ВВС Дании в составе четырёх истребителей F-16 прибыл в Литву для смены американских лётчиков, которые несли дежурство в миссии НАТО в странах Прибалтики.

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