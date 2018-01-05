Лётчики ВВС Дании сменят американцев в дежурстве над небом Прибалтики

Контингент ВВС Дании в составе четырёх истребителей F-16 прибыл в Литву для смены американских лётчиков, которые несли дежурство в миссии НАТО в странах Прибалтики.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Литвы.

«5 января на авиабазу Военно-воздушных сил Литвы в Шяуляе приземлились четыре истребителя F-16 Fighting Falcon ВВС Дании, которые будут выполнять в странах Балтии миссию воздушной полиции НАТО. Официальная церемония замены контингента состоится 8 января», — говорится в сообщении.

Отмечается, что контингент ВВС Дании прилетел в Литву с авиабазы Скридструп. Это шестое патрулирование пространства Прибалтики военными из Дании.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО стремятся к политическому диалогу с Москвой, так как не желают повторения холодной войны.