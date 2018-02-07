«Большой компромисс»: чего стоит ждать от нового коалиционного правительства Германии

Представители Христианско-демократического союза, Христианского социального союза (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии (СДПГ) достигли согласия по формированию коалиционного правительства в Германии. Длившийся три месяца внутриполитический кризис подошёл к концу. По мнению экспертов, при новом кабмине «российско-германский диалог продолжится в прежнем режиме», однако договориться по украинскому и сирийскому вопросам станет сложнее. Каким может быть курс коалиционного правительства Германии, выяснял RT.

«Достигнут прорыв»

Блок партий «Христианско-демократический союз» и «Христианский социальный союз» (ХДС/ХСС) под руководством Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии Мартина Шульца достигли согласия по формированию коалиционного правительства. Об этом газете Bild сообщили источники среди социал-демократов. Со стороны коалиции Меркель эту информацию подтвердил председатель земельной группы ХДС в бундестаге Александер Добриндт.

«Мы сказали, что сегодня ночью мы должны достичь прорыва… Это удалось. Пришло время, чтобы у нас возник шанс сформировать правительство Германии», — подчеркнул парламентарий.

Переговоры о создании коалиционного правительства между ХДС/ХСС и социал-демократами (так называемая красно-чёрная, или большая, коалиция) идут с конца ноября 2017 года. По итогам прошедших 24 сентября 2017 года парламентских выборов обе партии получили рекордно низкий процент голосов (33% — ХДС/ХСС и 20,5% — СДПГ).

Изначально Ангела Меркель пыталась сформировать коалицию с либеральной Свободной демократической партией (СвДП) и левой Партией зелёных, однако диалог между тремя партиями завершился с нулевым результатом. Тогда при посредничестве федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера начались переговоры между двумя крупнейшими политическим силами страны.

Ангела Меркель

Reuters

Действующее на данный момент правительство Германии также сформировано из социал-демократов и представителей ХДС/ХСС. Коалиция между социал-демократами и ХДС/ХСС управляла Германией в течение первого (2005—2009) и третьего (2013—2017) сроков Ангелы Меркель в качестве канцлера.

«Точка поставлена, радикальных изменений в данном алгоритме не предвидится, возможны лишь подвижки по конкретным фамилиям, — отметил в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. — Я думаю, отказа от большой коалиции не будет, слишком много поставлено на карту».

Фактор Шульца

По информации Bild, в новом правительстве посты министров иностранных дел, финансов и труда отойдут представителям Социал-демократической партии Германии. При этом сообщается, что внешнеполитическое ведомство возглавит нынешний лидер СДПГ, бывший председатель Европарламента Мартин Шульц. Как передаёт Suddeutsche Zeitung, на посту лидера партии его сменит глава фракции социал-демократов в бундестаге — Андрее Налес. Ранее Шульц категорически отказывался входить в правительство под руководством Ангелы Меркель.

Мартин Шульц

Reuters

«Больших подвижек при любой персоне на посту министра иностранных дел ожидать не следовало бы», — отметил Камкин.

Однако, в отличие от Зигмара Габриэля, который был связующим звеном между правительством и бизнес-элитой, ориентированной на восстановление отношений с Россией, Мартин Шульц, 20 лет проработавший в структурах ЕС, далёк от интересов немецких предпринимателей.

«Это человек, ориентированный на евроатлантическую интеграцию, на либеральные ценности, и с ним в целом Лаврову вести диалог будет сложнее», — подчёркивает эксперт.

6 февраля газета Rheinische Post сообщала, что в согласованном проекте коалиционного соглашения ХДС/ХСС и СДПГ, с одной стороны, заявлялось о необходимости нормализации отношений с Россией и строительстве единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, а с другой — Москва обвиняется в «аннексии Крыма». Отмена санкций в отношении нашей страны увязывается с выполнением Минских соглашений. В отношении Москвы также есть «обоснованное беспокойство» в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Также по теме Большие манёвры: смогут ли Меркель и Шульц вывести Германию из политического кризиса Ангела Меркель допускает возможность переговоров с Социал-демократической партией Германии о формировании коалиционного правительства....

Кроме того, будущее немецкое правительство якобы готово поучаствовать в восстановлении Донбасса, планирует увязать финансовую помощь Украине с успехом проводимых страной реформ и будет выступать против отмены ядерной сделки с Ираном, передаёт Rheinische Post.

«В целом не только фигура министра иностранных дел определяет вектор внешней политики. Его позиция — это консолидированная позиция кабинета», — отмечает Камкин.

По мнению эксперта, и при новом коалиционном правительстве «российско-германский диалог будет продолжаться в прежнем режиме». Однако как партнёр по переговорам Мартин Шульц будет более сложным, «поскольку он будет резче критиковать некоторые действия нашей страны на международной арене по украинскому и сирийскому вопросам», считает политолог.

Жёсткая рука



Министром обороны в новом кабинете, скорее всего, останется представительница ХДС/ХСС Урсула фон Ляйен, сообщают СМИ. Лидер баварской партии ХСС Хорст Зеехофер, известный жёсткой позицией по иммиграционному вопросу, получит, в свою очередь, пост министра внутренних дел. Представитель блока Меркель должен стать министром экономики.

«Вся большая коалиция — это один большой компромисс. Утрируя, это Лебедь, Рак и Щука, — считает Камкин.

Позиции ХДС/ХСС по ряду вопросов, в том числе миграционному, расходились в значительной степени ещё до начала переговоров. И хотя разногласия попытались сгладить, в новом правительстве будут присутствовать люди с противоположными взглядами.

«Это привело к несколько циничной расстановке персоналий: главный противник миграции — министр внутренних дел, а промигрантски настроенный Шульц станет министром иностранных дел», — отмечает Камкин.

Хорст Зеехофер

Reuters

По его словам, от Зеехофера не стоит ожидать радикальных действий в отношении мигрантов по образцу Австрии или Венгрии. Скорее это политический жест команды Меркель в сторону избирателей правой «Альтернативы для Германии» и тех слоёв населения, которые обеспокоены ростом миграции из мусульманских стран.

«Это жест внутреннему электорату, что чаяния бюргеров услышаны, что правительство обеспокоено засилием мигрантов в немецких городах, ростом преступности, — отмечает эксперт. — Нужна жёсткая рука на посту, чтобы успокоить общественное мнение и провести меры по укреплению порядка во внутренней политике».

Последний барьер

После официального объявления о завершении переговоров между ХДС/ХСС и СДПГ две партии должны подписать официальный коалиционный договор. Затем состоится голосование в бундестаге на должность канцлера и официальное назначение министров. Однако до этого пройдёт голосование по новой коалиции среди всех социал-демократов.

Также по теме Ангела промахнулась: чем грозят политические невзгоды Меркель и кому они на руку Переговоры по созданию правительственной коалиции в Берлине окончились провалом. Для Германии, которая всегда казалась островом...

В отличие от ХДС/ХСС, где только правление партии принимает решение по коалиции, в СДПГ подтвердить согласие на вхождение в парламент должен всеобщий опрос членов партии. Он начнётся, когда будет официально объявлено о согласии социал-демократов на формирование коалиционного правительства. Завершиться голосование должно к началу марта.

Активно против большой коалиции выступает молодёжное крыло СДПГ. Его лидер Кевин Кюнерт вместе со своими сторонниками намерен вести массовую агитацию против планов Шульца. Однако, по словам Камкина, большая часть партии не на стороне молодёжи, помимо них против коалиции выступают лишь некоторые представители земельных фракций в ландтагах.

«Я думаю, процентов 55-60 социал-демократов проголосуют за большую коалицию, — считает эксперт. — Тогда можно будет сказать, что вопрос решён окончательно. По сути, этот прямой опрос членов партии является последним барьером, который нужно преодолеть Мартину Шульцу».