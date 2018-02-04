МИД Германии: ядерная доктрина США способствует новой гонке вооружений
- Зигмар Габриэль
- globallookpress.com
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«Решение правительства США о новом тактическом ядерном оружии показывает, что спираль новой гонки ядерных вооружений уже идёт. Как во времена холодной войны, мы в Европе особенно уязвимы. Поэтому именно мы в Европе должны дать старт новым инициативам по контролю над вооружениями и разоружением», — приводит слова Габриэля сайт МИД ФРГ.
По его словам, положение дел в сфере международной безопасности в последние годы резко изменилось. Габриэль также упомянул ситуацию с Крымом и отметил, что «есть очевидные доказательства» модернизации Россией ядерного вооружения.
Министр подчеркнул, что развитие нового оружия подаёт неправильные сигналы и создаёт «угрозу спирали гонки вооружения», поэтому существующие договоры о контроле над вооружением должны быть обязательно сохранены.
2 февраля Пентагон опубликовал ядерную доктрину, в которой американская сторона обязуется способствовать нераспространению ядерного оружия и сокращению ядерных арсеналов.
МИД России указал на антироссийскую направленность новой ядерной доктрины США.