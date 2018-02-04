МИД Германии: ядерная доктрина США способствует новой гонке вооружений

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, комментируя американскую ядерную доктрину, заявил, что решение Вашингтона развивать новое тактическое ядерное оружие показывает, что очередная спираль гонки ядерных вооружений уже запущена.

«Решение правительства США о новом тактическом ядерном оружии показывает, что спираль новой гонки ядерных вооружений уже идёт. Как во времена холодной войны, мы в Европе особенно уязвимы. Поэтому именно мы в Европе должны дать старт новым инициативам по контролю над вооружениями и разоружением», — приводит слова Габриэля сайт МИД ФРГ.

По его словам, положение дел в сфере международной безопасности в последние годы резко изменилось. Габриэль также упомянул ситуацию с Крымом и отметил, что «есть очевидные доказательства» модернизации Россией ядерного вооружения.

Министр подчеркнул, что развитие нового оружия подаёт неправильные сигналы и создаёт «угрозу спирали гонки вооружения», поэтому существующие договоры о контроле над вооружением должны быть обязательно сохранены.

2 февраля Пентагон опубликовал ядерную доктрину, в которой американская сторона обязуется способствовать нераспространению ядерного оружия и сокращению ядерных арсеналов.

МИД России указал на антироссийскую направленность новой ядерной доктрины США.