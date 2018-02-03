Клинцевич о ядерной доктрине США: возможно повторение Хиросимы и Нагасаки

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что новая ядерная доктрина США допускает повторение Хиросимы и Нагасаки.

«Весь мир помнит Хиросиму и Нагасаки. Американская ядерная доктрина не накладывает табу на повторение подобного, и это беспокоит больше всего», — цитирует РИА Новости сенатора.

По его словам, новая ядерная доктрина серьёзно усиливает конфронтационную составляющую внешней политики США.

«Уже не первый раз в истории США делают крайне опасную и не имеющую никаких реальных перспектив ставку на слом стратегического равновесия сил в мире в свою пользу», — отметил Клинцевич.

Ранее Клинцевич заявил, что Россия способна оперативно отреагировать на возможное размещение ядерных зарядов на базах США и НАТО в Восточной Европе и в Прибалтике.

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