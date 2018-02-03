В Совфеде рассказали о способности России защитить себя в случае ядерных угроз в Прибалтике

Россия способна оперативно отреагировать на возможное размещение ядерных зарядов на базах США и НАТО в Восточной Европе и в Прибалтике, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«С военно-технической точки зрения для России это простая локализация. Если авиация США с ядерными зарядами будет размещена на их базах в Восточной Европе и базах НАТО в Прибалтике, на бывших советских аэродромах и аэродромах стран бывшего Варшавского договора, конечно, у России оперативно будет перенацелено всё (на эти цели)», — цитирует Клинцевича РИА Новости.

Он добавил, что Россия «будет вынуждена защищать себя от этих угроз».

В опубликованной ядерной доктрине США указывается, что Россия, Китай и КНДР представляют угрозу американским интересам и союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.