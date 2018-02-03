В Совфеде рассказали о способности России защитить себя в случае ядерных угроз в Прибалтике
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«С военно-технической точки зрения для России это простая локализация. Если авиация США с ядерными зарядами будет размещена на их базах в Восточной Европе и базах НАТО в Прибалтике, на бывших советских аэродромах и аэродромах стран бывшего Варшавского договора, конечно, у России оперативно будет перенацелено всё (на эти цели)», — цитирует Клинцевича РИА Новости.
Он добавил, что Россия «будет вынуждена защищать себя от этих угроз».
В опубликованной ядерной доктрине США указывается, что Россия, Китай и КНДР представляют угрозу американским интересам и союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.