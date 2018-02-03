МИД указал на антироссийскую направленность новой ядерной доктрины США

Россия указывает на конфронтационный заряд и антироссийскую направленность новой американской ядерной доктрины и выражает «глубокое разочарование». Об этом заявили в пресс-службе российского МИД.

«Содержание новой ядерной доктрины, обнародованной в США 2 февраля, вызвало у нас глубокое разочарование. Уже при первом ознакомлении бросаются в глаза конфронтационный заряд и антироссийская направленность этого документа», — говорится в сообщении.

Дипломаты констатируют, что американская сторона «обосновывает свой курс на масштабное наращивание ядерных вооружений ссылками на проводимую Россией модернизацию ядерных сил и якобы имеющее место возрастание роли ядерного оружия в российских доктринальных установках».

«Нас обвиняют в понижении порога использования ядерных вооружений и в неких «агрессивных стратегиях». Всё это не имеет ничего общего с реальным положением дел», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что военная доктрина России ограничивает возможность использования ядерного оружия двумя гипотетическими сугубо оборонительными сценариями: только в ответ на агрессию против России и (или) союзников с использованием ядерного и других видов оружия массового поражения, а также с использованием обычного оружия, но только тогда, когда под угрозу было бы поставлено само существование государства.

«В 2014 году в российской военной доктрине был введён термин «система неядерного сдерживания», подчёркивающий нацеленность на предотвращение военных конфликтов с опорой в первую очередь на силы общего назначения, а не на ядерный потенциал», — подчеркнули в МИД.

В ведомстве считают, что декларируемая США «готовность прибегнуть к ядерному оружию с тем, чтобы воспрепятствовать России применить свои ядерные вооружения, означает попытку подвергнуть сомнению» право страны на самооборону «при парировании агрессии в критических для существования государства ситуациях».

«Хотелось бы надеяться, что в Вашингтоне всё-таки отдают себе отчёт в той высокой степени опасности, которая возникает при переводе подобных доктринальных установок в плоскость практического военного планирования», — заключили дипломаты.

Ранее в США была представлена национальная ядерная доктрина. В ней говорится, что Россия стремится модернизировать свой ядерный потенциал, а также ведёт разработку различных типов вооружений, которые, в частности, якобы противоречат ряду соглашений.

Российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов в беседе с RT отметил, что новая ядерная доктрина вызывает некоторые вопросы.