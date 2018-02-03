Антонов прокомментировал новую ядерную доктрину США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новая американская ядерная доктрина вызывает некоторые вопросы.

«Сразу говорить и делать какие-то скоротечные выводы было бы с моей стороны непрофессионально. Этот документ, опубликованный сегодня в Вашингтоне, требует внимательного изучения и анализа», — цитирует посла РИА Новости.

Он надеется, что в ближайшее время произойдут встречи между российскими и американскими специалистами, в ходе которых прояснятся «многие, пока не совсем ясные пассажи, в этом документе».

«Нам удалось только ознакомиться с открытой частью этого документа...Но даже эти первые ремарки у меня как у человека, который долгое время занимался проблемой разоружения и нераспространения, конечно же вызывают озабоченность. Или даже давайте так, не будем торопиться, вызывают вопросы», — пояснил Антонов.

В пятницу, 2 февраля, Пентагон опубликовал американскую ядерную доктрину, в которой США обязуются способствовать нераспространению ядерного оружия и сокращению ядерных арсеналов.

Также в документе обозначаются планы по модернизации ядерной триады страны.