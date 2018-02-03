В США выразили обеспокоенность модернизацией Россией ядерного оружия

В США представили национальную ядерную доктрину , в которой говорится, что Россия стремится модернизировать свой ядерный потенциал, а также ведёт разработку различных типов вооружений, которые, в частности, противоречат Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности и СНВ-III .

Об этом говорится в их опубликованной концепции.

«Эти тактические и рассчитанные для театра военных действий системы не подпадают под действие договора СНВ-III, и российская модернизация ядерных нестратегических средств увеличивает общее количество такого вооружения в их арсенале, и одновременно с тем улучшает их способность быть доставленными к цели», — отмечается в концепции.

В документе утверждается, что Россия не только модернизирует арсенал, оставшийся с эпохи СССР, но и создает новые типы боеголовок и средства доставки.

При этом в доктрине указывается, что «Соединённые Штаты не желают воспринимать Россию или Китай в качестве противников и стремятся к стабильным отношениям с обеими странами».

«США надеются, что наступит день, когда Россия вместе с Соединёнными Штатами, нашими партнёрами и союзниками будет проводить прозрачный и конструктивный разговор», — говорится в доктрине.

В пятницу, 2 февраля, Пентагон опубликовал американскую ядерную доктрину, в которой США обязуются способствовать нераспространению ядерного оружия и сокращению ядерных арсеналов.

Также в документе обозначаются планы по модернизации ядерной триады страны.