В США выразили обеспокоенность модернизацией Россией ядерного оружия
Об этом говорится в их опубликованной концепции.
«Эти тактические и рассчитанные для театра военных действий системы не подпадают под действие договора СНВ-III, и российская модернизация ядерных нестратегических средств увеличивает общее количество такого вооружения в их арсенале, и одновременно с тем улучшает их способность быть доставленными к цели», — отмечается в концепции.
В документе утверждается, что Россия не только модернизирует арсенал, оставшийся с эпохи СССР, но и создает новые типы боеголовок и средства доставки.
При этом в доктрине указывается, что «Соединённые Штаты не желают воспринимать Россию или Китай в качестве противников и стремятся к стабильным отношениям с обеими странами».
«США надеются, что наступит день, когда Россия вместе с Соединёнными Штатами, нашими партнёрами и союзниками будет проводить прозрачный и конструктивный разговор», — говорится в доктрине.
В пятницу, 2 февраля, Пентагон опубликовал американскую ядерную доктрину, в которой США обязуются способствовать нераспространению ядерного оружия и сокращению ядерных арсеналов.
Также в документе обозначаются планы по модернизации ядерной триады страны.