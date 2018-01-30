США представят ядерную доктрину 2 февраля

Соединённые Штаты представят новую ядерную доктрину в пятницу, 2 февраля, сообщил заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Пол Сельва.

«Мы идём по графику обнародования пересмотренной ядерной доктрины 2 февраля», — приводит его слова ТАСС.

Ранее официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что американские власти намерены опубликовать свою ядерную доктрину в начале февраля.

СМИ со ссылкой на проект ядерной доктрины Вашингтона писали, что Соединённые Штаты планируют увеличить количество ядерных боеприпасов.