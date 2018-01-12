СМИ: США намерены увеличить объёмы ядерного оружия

Соединённые Штаты планируют увеличить количество ядерных боеприпасов, пишет The Huffington Post со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания проект ядерной доктрины Вашингтона.

Согласно тексту проекта, администрация президента США Дональда Трампа намерена значительно увеличить число ядерных зарядов малой мощности для укрепления ядерного сдерживания.

«Россия — не Советский Союз, а холодная война давно в прошлом. Однако, несмотря на все наши усилия по сохранению хороших отношений, Россия воспринимает США и НАТО как главных соперников и препятствие для реализации своих дестабилизирующих геополитических целей в Евразии», — говорится в документе.

По мнению авторов, Москва предполагает, что, пойдя на ограниченное использование ядерного оружия или угрожая его применением, она сможет «парализовать» Вашингтон и НАТО. Отмечается, что изменить это «ошибочное мнение» является «стратегически важной задачей».

Ранее МИД России призвал США вывести свои ядерные вооружения с территории Европы.