В Пентагоне анонсировали публикацию ядерной доктрины США в феврале

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Официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что американские власти намерены опубликовать свою ядерную доктрину в начале февраля.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы по-прежнему рассчитываем опубликовать её в начале февраля», — отметила Уайт.

Ранее СМИ со ссылкой на проект ядерной доктрины Вашингтона писали, что Соединённые Штаты планируют увеличить количество ядерных боеприпасов. 

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