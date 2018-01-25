В Пентагоне анонсировали публикацию ядерной доктрины США в феврале
Официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что американские власти намерены опубликовать свою ядерную доктрину в начале февраля.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы по-прежнему рассчитываем опубликовать её в начале февраля», — отметила Уайт.
Ранее СМИ со ссылкой на проект ядерной доктрины Вашингтона писали, что Соединённые Штаты планируют увеличить количество ядерных боеприпасов.
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