В Пентагоне анонсировали публикацию ядерной доктрины США в феврале

Официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что американские власти намерены опубликовать свою ядерную доктрину в начале февраля.

Об этом сообщает РИА Новости. «Мы по-прежнему рассчитываем опубликовать её в начале февраля», — отметила Уайт. Ранее СМИ со ссылкой на проект ядерной доктрины Вашингтона писали, что Соединённые Штаты планируют увеличить количество ядерных боеприпасов.