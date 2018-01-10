СМИ: Власти США намерены разработать новую ядерную боеголовку для сдерживания России

Администрация президента США Дональда Трампа собирается ослабить ограничения на использование ядерного оружия и создать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности.

Об этом сообщает The Guardian о ссылкой на бывшего старшего директора Совета национальной безопасности (СНБ) США по контролю над вооружениями и нераспространению Джона Вулфстала.

Отмечается, что боеголовка будет использоваться на модифицированных ракетах Trident D5, установленных на подводных лодках. Главной целью переоснащения считается «сдерживание России от использования тактических боеголовок в конфликте в Восточной Европе».

По данным издания, в США также расширят перечень условий, являющихся обоснованием для применения ядерного арсенала, включая ответ на атаку без применения ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что США намерены увеличить число кораблей, оснащённых системой ПРО «Иджис», для «обороны Европы».