Эксперт считает «предупреждением о возможных боевых действиях» новую ядерную доктрину США

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Марианна Чурсина
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT заявил, что новая ядерная доктрина США вызывает серьёзную обеспокоенность, поскольку представляет непосредственную угрозу всему миру, а не только России, Китаю, КНДР и Ирану.

«Новая доктрина — предупреждение о возможных боевых действиях, которые США могут начать по всему миру, якобы защищая своих союзников. При том они не скрывают, что будут это делать не обычными средствами вооружения, а с применением тактического ядерного оружия. Мир балансирует на грани. Все их заявления о том, что неядерные державы могут спать спокойно, — иллюзия», — сказал он.

Леонков также добавил, что в связи с выбранным США курсом «российско-американские отношения опустились ещё на одну ступень ниже».

«Американцы надеются, что начнётся гонка ядерных вооружений. Хотят перенести её и в космос, о чём уже заявляли. Понятно, что это своего рода провокация», — подчеркнул эксперт.

2 февраля Пентагон опубликовал ядерную доктрину, в которой американская сторона обязуется способствовать нераспространению ядерного оружия и сокращению ядерных арсеналов. 

МИД России указал на антироссийскую направленность новой ядерной доктрины США. 

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