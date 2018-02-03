МИД обеспокоен созданием в США боеприпаса для ракет морского базирования

Россия видит «особую опасность» в упомянутых в новой ядерной доктрине США проектах создания боеприпаса «малой мощности» для крылатой ракеты морского базирования. Об этом говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел.

«Анонсируются планы глубокой модернизации ядерных средств США. Особую опасность в данном контексте представляют упомянутые в новой американской ядерной доктрине проекты создания боеприпаса «малой мощности» для крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении и «облегчённой» боеголовки для баллистической ракеты подводных лодок Trident II», — заявили в МИД.

Дипломаты отметили, что ядерные вооружения «с подобными характеристиками явно задумываются как «оружие поля боя».

«Соблазн к их применению, в особенности в сочетании с доктринально зарезервированным за собой правом на превентивный ядерный удар, резко возрастает. Заверения в том, что реализация упомянутых замыслов «не понизит порог применения ядерного оружия», представляют собой по меньшей мере стремление ввести мировое сообщество в заблуждение», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что российской стороне «придётся учитывать подходы, введённые» в США.

«Ещё опаснее проступающая со страниц ядерной доктрины вера американских военных и других специалистов в сфере национальной безопасности в свою способность достоверно моделировать развитие конфликтов, в которых они допускают применение «маломощных» ядерных боезарядов», — добавили дипломаты.

Сообщается, что «существенно пониженные пороговые условия» могут привести к возникновению ракетно-ядерной войны даже в ходе конфликтов малой интенсивности».

«Нам, конечно, придётся учитывать подходы, введённые теперь в оборот в Вашингтоне, и принимать необходимые меры по обеспечению собственной безопасности», — заключили в МИД.

Ранее в ведомстве указали на антироссийскую направленность новой ядерной доктрины американской стороны.