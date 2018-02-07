СМИ: Блок Меркель и социал-демократы пришли к соглашению по правительственной коалиции
Блок канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия (СДПГ) завершили переговоры о формировании коалиционного правительства.
- globallookpress.com
- © Kay Nietfeld
По данным газеты Bild, представители СДПГ должны возглавить министерства иностранных дел, финансов и труда.
Глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер в новом кабмине займёт пост министра внутренних дел.
Представители Христианско-демократического союза будут руководить министерствами экономики и обороны.
Ранее Зеехофер заявил, что новое правительство Германии может быть приведено к присяге в марте 2018 года.
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