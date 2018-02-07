СМИ: Блок Меркель и социал-демократы пришли к соглашению по правительственной коалиции

Блок канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия (СДПГ) завершили переговоры о формировании коалиционного правительства.

По данным газеты Bild, представители СДПГ должны возглавить министерства иностранных дел, финансов и труда.

Глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер в новом кабмине займёт пост министра внутренних дел.

Представители Христианско-демократического союза будут руководить министерствами экономики и обороны.

Ранее Зеехофер заявил, что новое правительство Германии может быть приведено к присяге в марте 2018 года.