СМИ: Блок Меркель и социал-демократы пришли к соглашению по правительственной коалиции

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Блок канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия (СДПГ) завершили переговоры о формировании коалиционного правительства.
СМИ: Блок Меркель и социал-демократы пришли к соглашению по правительственной коалиции
  • globallookpress.com
  • © Kay Nietfeld

По данным газеты Bild, представители СДПГ должны возглавить министерства иностранных дел, финансов и труда.

Глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер в новом кабмине займёт пост министра внутренних дел.

Представители Христианско-демократического союза будут руководить министерствами экономики и обороны.

Ранее Зеехофер заявил, что новое правительство Германии может быть приведено к присяге в марте 2018 года.

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