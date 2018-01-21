Глава ХСС заявил, что новое правительство Германии может быть приведено к присяге в марте

Глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер в интервью изданию Bild am Sonntag заявил, что новое правительство Германии может быть приведено к присяге в марте 2018 года.

«Мы должны начать коалиционные переговоры сразу после съезда партии СДПГ (Социал-демократическая партия Германии. — RT). Они могут быть завершены в первые дни февраля. Затем последует решение членов СДПГ. Новое правительство может быть приведено к присяге в первой половине марта...», — заявил политик.

CSU-Chef Horst Seehofer legt Zeitplan für Große Koalition vor: "Die neue Regierung kann in der ersten Märzhälfte, also deutlich vor Ostern, vereidigt werden" https://t.co/qnsyn4ynof — BILD am SONNTAG (@BILDamSONNTAG) 20 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что партийный альянс Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и СДПГ в ходе переговоров пришли к решению о начале процесса формирования коалиционного правительства.