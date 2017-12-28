Опрос: в антирейтинг немецких политиков вошли Меркель, Шульц и Зеехофер

Первое место в антирейтинге немецких политиков занял лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Kantar Emnid, опубликованные Berliner Morgenpost.

По данным исследования, «неудачником» Шульца сочли 67% респондентов.

На втором месте оказался премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер, за него проголосовали 61% опрошенных.

Третью позицию в антирейтинге заняла канцлер Германии Ангела Меркель — отрицательную оценку ей дали 53% опрошенных.

При этом больше всего немцев (65%) одобряют деятельность президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Ранее стало известно, что альянс Меркель и СДПГ проведут переговоры о формировании правительства 7 января.