Опрос: в антирейтинг немецких политиков вошли Меркель, Шульц и Зеехофер

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Первое место в антирейтинге немецких политиков занял лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Kantar Emnid, опубликованные Berliner Morgenpost.

По данным исследования, «неудачником» Шульца сочли 67% респондентов.

На втором месте оказался премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер, за него проголосовали 61% опрошенных.

Третью позицию в антирейтинге заняла канцлер Германии Ангела Меркель — отрицательную оценку ей дали 53% опрошенных.

При этом больше всего немцев (65%) одобряют деятельность президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Ранее стало известно, что альянс Меркель и СДПГ проведут переговоры о формировании правительства 7 января.

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