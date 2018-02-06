Меркель призвала к компромиссам в ходе переговоров о формировании парламентской коалиции

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала к «болезненным компромиссам» в ходе переговоров о формировании парламентской коалиции. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что во вторник, 6 февраля, представители Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС), а также Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в результате переговоров должны будут прийти к решению о формировании правительственной коалиции.

«Каждый из нас должен будет пойти на болезненные компромиссы. Лично я на это готова, если в конечном итоге положительных моментов будет больше, чем отрицательных», — заявила Меркель.

По словам политика, участники переговоров не могут достигнуть соглашения по вопросам, касающимся рынка труда, внешней политики и здравоохранения.

Ранее сообщалось, что глава ХСС Хорст Зеехофер заявил, что новое правительство Германии может быть приведено к присяге в марте 2018 года.

Политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил попытки канцлера договориться с социал-демократами.