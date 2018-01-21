В Германии делегаты съезда СДПГ проголосовали за начало переговоров с консерваторами

Делегаты съезда Социал-демократической партии Германии (СДПГ) проголосовали за начало формальных коалиционных переговоров с блоком Христианско- демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ ХСС).

Как сообщает Associated Press, на съезде в Бонне за переговоры проголосовали 362 из 642 делегатов.

Ранее глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер заявил, что новое правительство Германии может быть приведено к присяге в марте 2018 года.