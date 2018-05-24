СМИ: F-22 лишились преимущества перед российскими самолётами

Использование американских истребителей F-22 в Сирии лишило эту модель преимуществ перед российскими самолётами, так как Россия получила бесценные сведения. Об этом пишет Military Watch.

«Небо над Ираком, а тем более — над Сирией стало для России настоящим кладезем информации о том, как мы действуем во время операций. Наши противники наблюдают за нами, учатся у нас», — заявила изданию генерал ВВС США Вералинн Джеймисон.

Как отмечается, удары с применением F-22 над территорией, которая полностью контролируется российскими системами слежения, лишила истребитель пятого поколения его главных преимуществ, в том числе системы защиты от радаров. У России имелось достаточно времени для того, чтобы собрать данные и выработать меры по противодействию F-22.

Также авторы считают, что Россия сможет использовать эти технологии в производстве своих самолётов.

Ранее в Израиле заявили о первом в мире боевом применении истребителя пятого поколения F-35.