СМИ сообщили о советском происхождении американского истребителя F-35

Американские истребители пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II имеют «советское происхождение», а также обладают схожими чертами со сверхзвуковым самолётом Як-141, сообщает Task and Purpose.

По данным портала, предположительно, компания Lockheed и ОКБ Яковлева подписали соглашение о сотрудничестве, что позволило США получить испытательные данные.

Отмечается, что эта информация была критически важной для Lockheed — она позволила сформировать разработку системы двигателей, «которая стала костяком современных F-35».

«Почти наверняка данные, собранные из старого советского проекта VTOL (самолёт вертикального взлёта и посадки. — RT), наиболее вероятно использовались при разработке варианта VTOL F-35 Joint Strike Fighter. И это означает, что F-35 обязан хотя бы частью своего существования программе вооружений советской эпохи», — поясняет издание.

Ранее два новейших многофункциональных американских истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 Lightning II и самолёт-заправщик KC-135 прибыли в Эстонию.