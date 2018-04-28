СМИ сообщили о советском происхождении американского истребителя F-35
По данным портала, предположительно, компания Lockheed и ОКБ Яковлева подписали соглашение о сотрудничестве, что позволило США получить испытательные данные.
Отмечается, что эта информация была критически важной для Lockheed — она позволила сформировать разработку системы двигателей, «которая стала костяком современных F-35».
«Почти наверняка данные, собранные из старого советского проекта VTOL (самолёт вертикального взлёта и посадки. — RT), наиболее вероятно использовались при разработке варианта VTOL F-35 Joint Strike Fighter. И это означает, что F-35 обязан хотя бы частью своего существования программе вооружений советской эпохи», — поясняет издание.
Ранее два новейших многофункциональных американских истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 Lightning II и самолёт-заправщик KC-135 прибыли в Эстонию.