ЕС проведёт «мини-саммит» с Украиной 20 марта

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Европейский союз в среду, 20 марта, проведёт «мини-саммит» с Украиной в связи с пятой годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя ЕС.
ЕС проведёт «мини-саммит» с Украиной 20 марта
  • ©Artur Widak/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Сегодня вечером в совете пройдёт своего рода мини-саммит с Украиной. Будут присутствовать руководители всех институтов, а также еврокомиссары», — уточнил он. 

По словам дипломата, Украину на мероприятии представит президент страны Пётр Порошенко.

Ранее политолог, экс-сотрудник корпорации «Развитие Республики Крым» Леонид Дегтярёв в беседе с Inforeactor оценил значение воссоединения полуострова с Россией для истории.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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