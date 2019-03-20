ЕС проведёт «мини-саммит» с Украиной 20 марта
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«Сегодня вечером в совете пройдёт своего рода мини-саммит с Украиной. Будут присутствовать руководители всех институтов, а также еврокомиссары», — уточнил он.
По словам дипломата, Украину на мероприятии представит президент страны Пётр Порошенко.
Ранее политолог, экс-сотрудник корпорации «Развитие Республики Крым» Леонид Дегтярёв в беседе с Inforeactor оценил значение воссоединения полуострова с Россией для истории.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.