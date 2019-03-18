Эксперт оценил значение воссоединения Крыма с Россией

Политолог, экс-сотрудник корпорации «Развитие Республики Крым» Леонид Дегтярёв в беседе с Inforeactor оценил значение воссоединения Крыма с Россией для истории.

«Я считаю, что такое событие, точнее его реальные последствия, — это не подведение итогов за год или два. Это событие практически для учебников истории, причём даже тех, что будут издаваться через 50 лет. Масштаб, как и перспективы, очень серьёзные», — заявил он.

Эксперт также отметил, что уровень жизни крымчан в среднем выше, чем в соседних с полуостровом украинских областях.

Как считает Дегтярёв, население региона чувствует мощную поддержку.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов в беседе с ФАН прокомментировал визит западных политиков и журналистов на полуостров в рамках празднования пятилетия его воссоединения с Россией.