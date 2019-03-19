Немецкий депутат призвал «срочно прекратить» санкции против России
- Reuters
«Санкции — это неверный путь к поиску решения (ситуации вокруг Крыма. — RT), они даже не были санкционированы ООН, они идут против немецких и российских экономических интересов. Поэтому их необходимо срочно прекратить», — цитирует его РИА Новости.
Также Койтер отметил, что информация различного рода, распространяемая о российском полуострове некоторыми немецкими СМИ, является недостоверной.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что решение о введении руководством Соединённых Штатов и других стран Запада антироссийских санкций в связи с инцидентом в Керченском проливе является неадекватным.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.