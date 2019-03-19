Немецкий депутат призвал «срочно прекратить» санкции против России

Депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого Ялтинского международного экономического форума призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.

«Санкции — это неверный путь к поиску решения (ситуации вокруг Крыма. — RT), они даже не были санкционированы ООН, они идут против немецких и российских экономических интересов. Поэтому их необходимо срочно прекратить», — цитирует его РИА Новости.

Также Койтер отметил, что информация различного рода, распространяемая о российском полуострове некоторыми немецкими СМИ, является недостоверной.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что решение о введении руководством Соединённых Штатов и других стран Запада антироссийских санкций в связи с инцидентом в Керченском проливе является неадекватным.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.