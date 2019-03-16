Немецкий депутат призвал Запад снять санкции против России

Член берлинской палаты депутатов, немецкий политик из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн заявил о необходимости снятия западных санкций, введённых против России.

Об этом он сказал РИА Новости.

«Санкции наносят ущерб сотрудничеству с Россией и ставят под угрозу рабочие места в Германии. АдГ выступает принципиально против санкций в отношении России и Крыма. Эти санкции должны быть сняты как можно скорее. Граждане Крыма провели референдум. Мы в АдГ приветствуем, что граждане могут участвовать в принятии решений по важным вопросам», — сказал он.

Политик отметил, что голосование о присоединении Крыма к России «было демократичным и его нужно уважать».

Отдельно Линдеманн добавил, что санкции против Крыма мешают проводить студенческие и школьные обмены, а также из-за них крымские немцы «не могут больше посещать своих родственников в ФРГ», ведь они не имеют возможности получить визы в немецком посольстве в Москве, а ехать за визами в Киев они опасаются, так как боятся быть застреленными или арестованными.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что итальянская сторона работает над отменой антироссийских санкций.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.