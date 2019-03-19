Делегаты из Германии оценили перемены в Крыму за прошедшие пять лет

Зампредседателя организации «Общество безопасности и политики» Франк Порш рассказал, что члены делегации общественников из Германии высоко оценили перемены в Крыму за прошедшие пять лет.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы очень впечатлены переменами, произошедшими в Крыму за пять лет, впечатлены и Крымским мостом, и новым аэропортом», — сказал он.

Вместе с этим он добавил, что наложенные на жителей полуострова санкции носят чисто политический характер и не оказывают никакого влияния на Крым.

Ранее журналистка украинского издания «СТРАНА.ua» Олеся Медведева заявила, что Россия в течение пяти лет вложила в Крым больше средств, чем Украина за 23 года.

Подробнее о том, как изменился Крым за пять лет, — в материале RT.