Украинская журналистка рассказала о визите в Крым

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Журналист украинского издания «Страна.ua» Олеся Медведева поделилась впечатлениями от визита в Крым. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube.

Как уточняется, в ходе своей поездки журналистка сняла несколько сюжетов об изменениях на полуострове с момента его вхождения в состав России.

Она, в частности, отметила, что за пять лет Россия вложила в Крым больше средств, чем Украина за предыдущие 23 года.

«Есть ли ностальгия по Украине? Я спрашивала об этом и, несмотря ни на что, около 70% всё же за Россию. А по Украине если и есть ностальгия, то только по той, которая закончилась в 2013 году», — заключила Медведева.

Ранее Медведева отметила отсутствие притеснения крымских татар на полуострове, подчеркнув, что с 2014 года в Крыму было построено по меньшей мере пять мечетей.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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