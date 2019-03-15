ЕС ввёл санкции против восьми россиян за инцидент в Керченском проливе

Евросоюз ввёл санкции в отношении восьми человек в связи с событиями в Керченском проливе. Согласно документу, в список вошли начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

Reuters