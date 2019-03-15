ЕС ввёл санкции против восьми россиян за инцидент в Керченском проливе

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Евросоюз ввёл санкции в отношении восьми человек в связи с событиями в Керченском проливе. Согласно документу, в список вошли начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.
ЕС ввёл санкции против восьми россиян за инцидент в Керченском проливе
  • Reuters

В список вошли ещё шесть российских граждан: Андрей Шеин, Алексей Саляев, Андрей Шипицын, Алексей Шатохин, Руслан Ромашкин, Сергей Щербаков.

Решение вступает в силу со дня публикации.

В середине февраля глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини подтвердила, что страны объединения достигли политического консенсуса по поводу новых индивидуальных санкций в отношении России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безосновательными антироссийские санкции ЕС.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны

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