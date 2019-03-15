ЕС ввёл санкции против восьми россиян за инцидент в Керченском проливе
- Reuters
В список вошли ещё шесть российских граждан: Андрей Шеин, Алексей Саляев, Андрей Шипицын, Алексей Шатохин, Руслан Ромашкин, Сергей Щербаков.
Решение вступает в силу со дня публикации.
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