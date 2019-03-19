Климкин назвал Крым опасным для России

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Крым для России «стал слишком опасной добычей и неподъёмным бременем». Об этом он написал в своём Facebook.

«Крым стал для Кремля слишком опасной добычей и неподъёмным бременем, цена которого превышает сомнительные политические дивиденды от приращения земель», — написал украинский министр.

Он считает, что Крым ожидает «консервация нынешнего состояния, что приведёт к упадку полуострова». Также он заявил, что в Крыму «уже сейчас заметна экономическая, общественная и экологическая деградация».

Ранее депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в разговоре с RT оценил важность присоединения полуострова к России.

Журналист украинского издания «Страна.ua» Олеся Медведева по итогам визита в Крым заявила, что за пять лет Россия вложила в полуостров больше средств, чем Украина за предыдущие 23 года.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.