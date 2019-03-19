Климкин назвал Крым опасным для России
«Крым стал для Кремля слишком опасной добычей и неподъёмным бременем, цена которого превышает сомнительные политические дивиденды от приращения земель», — написал украинский министр.
Он считает, что Крым ожидает «консервация нынешнего состояния, что приведёт к упадку полуострова». Также он заявил, что в Крыму «уже сейчас заметна экономическая, общественная и экологическая деградация».
Ранее депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в разговоре с RT оценил важность присоединения полуострова к России.
Журналист украинского издания «Страна.ua» Олеся Медведева по итогам визита в Крым заявила, что за пять лет Россия вложила в полуостров больше средств, чем Украина за предыдущие 23 года.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.