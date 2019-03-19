В МВД назвали число посетивших фестиваль «Крымская весна» в Москве
Об этом информирует пресс-служба столичного управления МВД, передаёт РИА Новости.
«Фестиваль собрал на своих площадках более 800 тысяч москвичей и гостей столицы. Мероприятие проводилось на 13 площадках города», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что правоохранители не допустили нарушений общественного порядка в ходе проведения мероприятий.
Ранее «Янтарный край» передавал, что в Калининграде пройдёт открытый фестиваль студенческих и молодёжных театров.