В МВД назвали число посетивших фестиваль «Крымская весна» в Москве

В Москве более 800 тысяч человек посетили мероприятия фестиваля «Крымская весна», который проходил с 16 по 18 марта по случаю пятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Об этом информирует пресс-служба столичного управления МВД, передаёт РИА Новости.

«Фестиваль собрал на своих площадках более 800 тысяч москвичей и гостей столицы. Мероприятие проводилось на 13 площадках города», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что правоохранители не допустили нарушений общественного порядка в ходе проведения мероприятий.

Ранее «Янтарный край» передавал, что в Калининграде пройдёт открытый фестиваль студенческих и молодёжных театров.