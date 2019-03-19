В МВД назвали число посетивших фестиваль «Крымская весна» в Москве

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В Москве более 800 тысяч человек посетили мероприятия фестиваля «Крымская весна», который проходил с 16 по 18 марта по случаю пятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Об этом информирует пресс-служба столичного управления МВД, передаёт РИА Новости.

«Фестиваль собрал на своих площадках более 800 тысяч москвичей и гостей столицы. Мероприятие проводилось на 13 площадках города», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что правоохранители не допустили нарушений общественного порядка в ходе проведения мероприятий.

Ранее «Янтарный край» передавал, что в Калининграде пройдёт открытый фестиваль студенческих и молодёжных театров.

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