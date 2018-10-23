Списки готовятся: кого затронут контрсанкции России против Украины

Правительство в ближайшее время подготовит перечень украинских физических и юридических лиц, которые подпадут под вводимые Москвой контрсанкции. Ожидается, что в списке окажутся сотни граждан Украины, действия которых причинили вред интересам России. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, рестрикции будут включать в себя блокирование находящихся на российской территории активов, запрет на вывоз капитала и эмбарго на поставку ряда украинских товаров. Глава кабмина подчеркнул, что санкции не будут направлены против обычных граждан. Эксперты полагают, что целью контрмер станет политическая и экономическая верхушка украинского истеблишмента, на которой лежит ответственность за текущую ситуацию в стране.

Вводимые российской стороной санкции в отношении украинских структур и граждан коснутся сотен физических лиц, которые своими действиями навредили интересам РФ. При этом ограничительные меры не будут направлены против простых граждан Украины, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его словам, во исполнение президентского Указа «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации» в кратчайшее время будут подготовлены конкретные предложения. Правительство России уже сформировало проекты нескольких постановлений.

«Ни указ, ни постановления правительства не будут распространяться на украинцев в целом, это абсолютно неприемлемо», — подчеркнул Медведев.

Глава кабмина отметил, что российская сторона преисполнена «самых дружеских чувств к украинскому народу», однако отдельные граждане Украины, действующие в целях причинения ущерба России, попадут в готовящиеся постановления правительства.

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«Что касается физических и юридических лиц, эти списки готовятся. Если говорить о физических лицах, то, по всей вероятности, это будут сотни людей, которые своими действиями причиняли вред интересам нашей страны. Там будут и представители бизнеса, и другие люди. Это зависит от усмотрения российской стороны, то есть от предложений, которые сформулирует правительство. В список также включены украинские компании, юридические лица, зарегистрированные по законодательству Украины, которые так или иначе контролируются гражданами, в отношении которых будут введены эти санкции», — пояснил Медведев.

Премьер рассказал, что ограничительные меры будут подразумевать блокирование находящихся на территории РФ активов, запрет на вывоз капитала и введение запрета на поставку в Россию определённых категорий товаров, произведённых на Украине.

«Может быть, об этом не особо принято говорить — во всяком случае, наши украинские коллеги это не особо подчёркивают, — но вообще-то товарооборот Украины с Россией весьма значительный. Речь идёт о миллиардах рублей, и для Украины этот товарооборот является одним из самых насыщенных. Иными словами, несмотря на все трудности последнего времени, несмотря на всякие запреты и ограничения, которые они уже ввели в отношении нашей страны, доля, удельный вес российского рынка для украинских поставок и украинского капитала остаётся весьма и весьма значительным», — отметил Медведев

«Мы остаёмся крупнейшим внешнеторговым партнёром Украины», — подчеркнул он.

В заключение глава кабмина заявил, что все необходимые документы будут подготовлены и подписаны в ближайшее время, после чего последует дополнительный комментарий российских властей: «там будет много достаточно известных людей».

Майдан Незалежности в Киеве

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«Точечный ответ»

Напомним, в понедельник, 22 октября, президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ», реализация которого может быть отменена в случае прекращения действия ограничительных мер, введённых Киевом в отношении россиян.

Как подчеркнули в Кремле, российские власти не считают «своим визави по рестрикциям украинский народ».

«Украинский народ был и остаётся братским для россиян, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях», — пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Украина стала одной из четырёх стран, которые присоединились к решению Евросоюза о продлении до 15 марта 2019 года индивидуальных санкций против Российской Федерации. Речь идёт о заморозке активов и запрете на въезд в ЕС, затрагивающий 155 граждан и 44 компании.

«Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также Норвегия, являющаяся членом Европейской экономической зоны, и Украина присоединяются к этой декларации. Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета. ЕС принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

По словам политолога и экономиста Александра Дудчака, российские власти достаточно долго сдерживались и не вводили ответных мер против украинской стороны, и настоящие действия нельзя связывать с какой-либо эмоциональной реакцией на политику Киева.

«Сейчас это не эмоция, а точечный ответ на всё то хамство, которое исходит от украинского руководства», — подчеркнул Дудчак.

«Это не значит, что предпринимаются меры против украинского народа. Объявленные санкции будут введены против конкретных лиц, особенно отличившихся в агрессивных действиях, спонсирующих войну, против отдельных политиков и их предприятий», — заявил эксперт.

Собеседник RT отметил, что обычные украинцы сейчас страдают не от каких-либо санкций, а от последствий произошедшего в феврале 2014 года государственного переворота.

«Бесконечно поддерживать этот режим, невзирая на поведение Украины, уже невозможно. Отток населения из страны огромный, и это о многом говорит. Россия не стремится создать выжженное поле на Украине, а ведёт себя максимально корректно по отношению к братскому народу», — отметил политолог.

«Простых людей это не затронет»

В свою очередь, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT выразил мнение, что вводимые контрсанкции значительно запоздали, и рестрикции надо было вводить ещё в 2014 году после трагедии в Одессе или авиаудара по Луганску.

«Украинское население служит базисом для украинского государства, которым управляют люди, для которых население ни Украины, ни России ничего не значит. Я бы приветствовал любые, самые жёсткие санкции», — заявил Безпалько.

При этом заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин обратил внимание на то, что вводимые санкции — это не вынужденные, а скорее ответные и правомерные действия.

«В первую очередь эти ограничения будут касаться политической и экономической верхушки Украины. Простых людей это не затронет. Для определённого круга людей, которые принимали законы или реализовывали, которые усложняли отношения с Россией и ухудшали возможности для реализации Минских соглашений, для них будут введены вполне правомерные ограничения», — рассказал эксперт.

«На простых гражданах санкции не отразятся. Но есть простые граждане, которые, например, состоят в «Правом секторе»* или в других экстремистских объединениях. Если они будут внесены в санкционные списки, это будет правильно», — заявил Жарихин.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).