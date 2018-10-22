Кадыров о продлении Украиной санкций против России: «позорная плата» за надежду войти в ЕС

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» назвал решение Украины присоединиться к продлению санкций ЕС в отношении России «позорной платой» за надежду войти в ЕС.

«Это позорная плата Украины за призрачную надежду быть допущенной на дальние подступы к Евросоюзу. Честно говоря, удивляет Украина, которая на самом деле никогда и никуда не уйдёт и которую не примут туда, к каким бы антироссийским акциям она ни подключалась», — написал он.

Ранее стало известно, что Украина, Черногория, Норвегия и Албания присоединились к продлению санкций ЕС против России.

13 сентября сообщалось, что ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении российской стороны.