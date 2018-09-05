Порошенко прокомментировал сообщения о продлении ЕС санкций в отношении России
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- globallookpress.com
«Единым непоколебимым трансатлантическим фронтом идём вперёд», — написал Порошенко в своём Twitter.
Вітаю новину з Брюсселя про логічне рішення послів ЄС продовжити на півроку індивідуальні санкції проти Росії щодо більше 150 осіб та близько 50 компаній за агресію проти України.— Петро Порошенко (@poroshenko) 5 сентября 2018 г.
Єдиним непохитним трансатлантичним фронтом ідемо вперед! pic.twitter.com/JEw1lG8NLY
Президент Украины отметил, что считает логичным решение ЕС продлить на полгода индивидуальные санкции против России в отношении более чем 150 человек и около 50 компаний «за агрессию по отношению к Украине».
Ранее источник сообщил, что подготовительный орган Совета ЕС в ходе заседания 5 сентября одобрил решение о продлении индивидуальных санкций в отношении России, которое ранее было согласовано на техническом уровне.