Порошенко прокомментировал сообщения о продлении ЕС санкций в отношении России

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Президент Украины Пётр Порошенко поддержал решение Евросоюза продлить санкции против России и отметил, что Украина и ЕС идут единым непоколебимым фронтом.
Порошенко прокомментировал сообщения о продлении ЕС санкций в отношении России
  • ©Danil Shamkin
  • globallookpress.com

«Единым непоколебимым трансатлантическим фронтом идём вперёд», — написал Порошенко в своём Twitter.

Президент Украины отметил, что считает логичным решение ЕС продлить на полгода индивидуальные санкции против России в отношении более чем 150 человек и около 50 компаний «за агрессию по отношению к Украине».

Ранее источник сообщил, что подготовительный орган Совета ЕС в ходе заседания 5 сентября одобрил решение о продлении индивидуальных санкций в отношении России, которое ранее было согласовано на техническом уровне.

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