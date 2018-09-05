Порошенко прокомментировал сообщения о продлении ЕС санкций в отношении России

Президент Украины Пётр Порошенко поддержал решение Евросоюза продлить санкции против России и отметил, что Украина и ЕС идут единым непоколебимым фронтом.

«Единым непоколебимым трансатлантическим фронтом идём вперёд», — написал Порошенко в своём Twitter.

Вітаю новину з Брюсселя про логічне рішення послів ЄС продовжити на півроку індивідуальні санкції проти Росії щодо більше 150 осіб та близько 50 компаній за агресію проти України.



Єдиним непохитним трансатлантичним фронтом ідемо вперед! pic.twitter.com/JEw1lG8NLY — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 сентября 2018 г.

Президент Украины отметил, что считает логичным решение ЕС продлить на полгода индивидуальные санкции против России в отношении более чем 150 человек и около 50 компаний «за агрессию по отношению к Украине».

Ранее источник сообщил, что подготовительный орган Совета ЕС в ходе заседания 5 сентября одобрил решение о продлении индивидуальных санкций в отношении России, которое ранее было согласовано на техническом уровне.